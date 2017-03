La nueva Orange Pi le planta cara a la Raspberry Pi con soporte a redes 2G, WiFi y Bluetooth por sólo 9,90 dólares

Si hace unos días nos sorprendíamos con el lanzamiento de la Raspberry Pi Zero W, que por sólo 10 dólares nos ofrecía todas las bondades de la Zero pero con conectividad inalámbrica. Hoy le sale competencia por parte de la Orange Pi, la cual se actualiza para casi calcar lo que ofrece la Zero W pero con algunas pequeñas diferencias.

Los responsables de la Orange Pi, quienes mostraron su primer proyecto en septiembre de 2015, están lanzando la nueva Orange Pi 2G-IoT, que como su nombre lo indica, está centrada en el Internet de las Cosas y la conectividad móvil.

Orange Pi 2G-IoT

Esta nueva placa de desarrollo de Orange Pi mantiene el mismo tamaño que la Raspberry Pi Zero W, así como muchas de sus características, la única diferencia se encuentra en la incorporación de un módulo para SIM Card compatible con redes 2G, algo que la Zero W no tiene. Esto permitirá extender su uso a zonas donde no hay conexión inalámbrica, pero al tratarse de redes 2G GSM/GPRS su objetivo es manipular una baja cantidad de datos, sobre todo para dispositivos IoT y de domótica.

Por otro lado, nos encontramos con WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, un procesador ARM Cortex-A5 de 1GHz de 32 bits con GPU Vivante GC860 y 256 MB de RAM. Hay que recordar que la Zero W ofrece 512MB en RAM. Otro de los puntos fuertes de la nueva Orange Pi es que cuenta con conector GPIO de 40 pines, con lo podremos conectarle una Raspberry Pi y así ampliar sus capacidades.

También nos encontramos con las clásicas salidas de audio y vídeo, así como un puerto USB 2.0. En ella podemos ejecutar Android, Ubuntu, Debian y Windows 10 IoT.

La nueva Orange Pi 2G-IoT ya está disponible a través de Aliexpress por 9,90 dólares, y ahora mismo las entregas están programadas para un lapso de entre 25 y 50 días dependiendo de la región.

En Xataka | La antena inalámbrica de la Raspberry Pi Zero W es una absoluta genialidad