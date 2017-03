La antena inalámbrica de la Raspberry Pi Zero W es una absoluta genialidad

El lanzamiento de la Raspberry Pi Zero W vuelve a asombrarnos por lo mucho que se puede lograr en un circuito integrado. En esta nueva versión de la pequeña y compacta Raspberry Pi Zero hay no obstante una sorpresa especial: el diseño de su antena.

Este componente es vital para lograr una buena calidad de la recepción WiFi, y los ingenieros de The Raspberry Pi Foundation han colaborado con una empresa sueca llamada Proant para crear un genial diseño de antena.

Vivan las cavidades resonantes

Roger Thornton, responsable del desarrollo de la Raspberry Pi Zero W, explicaba en una entrevista para la revista The MagPi cómo el propio diseño de la Zero hacía prácticamente imposible integrar la circuitería de la Raspberry Pi 3 con WiFi en la placa de la Zero.

En la Raspberry Pi 3 la antena WiFi era relativamente fácil de añadir. Lo difícil era hacerlo en la RPi Zero W.

La clave de la integración de la antena ha sido precisamente esa antena, que en la Raspberry Pi 3 es un chip trapezoidal que está situado en la esquina del conector GPIO, y como indicaba Thornton "es un componente montado sobre la superficie, mientras que en la Zero W la antena es una cavidad resonante que se formó quitando cobre de cada capa de la estructura del PCB (Printed Circuit Board)".

La tecnología se licenció a la empresa Proant (de hecho hay un texto en la parte posterior de la RPi Zero W indicándolo), cuya antena Proant Niche fue clave. Como explican en el artículo, la cavidad resonante logra que las ondas de radio resuenen con la frecuencia justa, y que luego sean "capturadas" por los dos pequeños condensadores de la parte baja de ese plano.

Una pequeña obra maestra de la electrónica que sigue sorprendiendo por sus prestaciones, y, por supuesto, por ese casi ridículo precio de 10 dólares.

Vía | RaspberryPi

