IBM tiene un plan ambicioso y repleto de hitos hasta 2033. Quiere liderar en ordenadores cuánticos a cualquier precio

Con toda probabilidad IBM está a punto de anunciar oficialmente el lanzamiento de 'Flamingo' y 'Crossbill', sus próximas plataformas para computación cuántica. De hecho, si mantiene su estrategia de años anteriores estos lanzamientos deberían llegar antes de que concluya 2024. Por esta razón nos encontramos en el momento idóneo para repasar cuáles son los planes de esta compañía a corto y medio plazo con el propósito de determinar, entre otras cosas, cuándo llegará la tan ansiada corrección de errores a los ordenadores cuánticos.

Hasta ahora las previsiones más optimistas nos invitaban a contemplar la posibilidad de que los ordenadores cuánticos dotados de la capacidad de enmendar sus propios errores lleguen durante la próxima década. Estas máquinas presumiblemente serán mucho más útiles que los prototipos disponibles actualmente debido a que servirán para resolver un abanico de problemas mucho más amplio, de ahí que habitualmente nos refiramos a ellas como 'ordenadores cuánticos plenamente funcionales'.

La mitigación de errores ya está aquí, y la corrección llegará en 2029

El principal problema al que se enfrentan los ordenadores cuánticos en el ámbito de la corrección de errores es el ruido, entendido como las perturbaciones que pueden alterar el estado interno de los cúbits e introducir errores de cálculo. La estrategia por la que están optando muchos de los grupos de investigación que están involucrados en el desarrollo de los ordenadores cuánticos consiste en monitorizar las operaciones que llevan a cabo los cúbits para identificar errores en tiempo real y corregirlos. El problema es que desde un punto de vista práctico esta estrategia es muy desafiante.

IBM planea tener lista la plataforma Heron (5K) dotada de mitigación de errores antes de que concluya este año

No obstante, hay un camino alternativo. Se conoce como 'mitigación de errores', y, muy a grandes rasgos, en vez de monitorizar en tiempo real qué sucede en los cúbits permite que lleven a cabo sus cálculos aunque tengan errores y solo al final del proceso se infiere cuál es el resultado correcto. Esta técnica ya está entregando resultados muy prometedores. De hecho, como podemos ver en el itinerario que contiene la siguiente imagen, IBM planea tener lista la plataforma Heron (5K) dotada de mitigación de errores antes de que concluya este año.

Sorprendentemente, el itinerario de IBM nos depara varias sorpresas más. En 2025 lanzará 'Flamingo', un procesador cuántico de 156 cúbits dotado de la capacidad de mitigar, aunque no de corregir, sus propios errores. Esta capacidad de mitigación se sostiene sobre la mejora de la calidad de los cúbits superconductores, una optimización que a su vez es posible gracias a las innovaciones introducidas en las puertas lógicas y a la mejora del proceso de fabricación de los cúbits. De hecho, IBM continuará refinando y escalando el procesador cuántico 'Flamingo' hasta 2028.

No obstante, la auténtica sorpresa nos espera en 2029. Si IBM cumple su itinerario dentro de cinco años tendrá listo 'Starling', su primer hardware cuántico dotado de la capacidad de corregir sus propios errores. En este caso el roadmap indica claramente que hablamos de corrección, y no de mitigación. Son palabras mayores. Como he mencionado unas líneas más arriba, este hardware debería permitir a los investigadores que trabajarán con él enfrentarse a problemas con los que ahora mismo los prototipos actuales no pueden lidiar. Y, por último, en 2033 'Blue Jay' dará el pistoletazo de salida al escalado masivo del hardware cuántico de IBM con capacidad de corrección de errores. Suena muy bien. Crucemos los dedos.

Imágenes | IBM

Más información | The Quantum Insider

