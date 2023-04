Hay gente que está quitándole la pantalla al MacBook Pro para convertirlo en un sorprendente PC. Y tiene sentido

No hace mucho apareció en la oficina de patentes una de Apple en la que la compañía adaptaba una vieja idea —poco patentable, creemos—: la de un teclado que fuese un ordenador. Eso ya lo hacían en los 80 los Spectrum, los Amstrad o los Commodore 64.

El caso es que en realidad Apple ya tiene algo así, porque a los MacBook se les puede "decapitar" para quitarles la pantalla y que actúen como PCs que conectar a un monitor. Cada vez más gente lo está haciendo, y la propuesta tiene mucho sentido en un escenario en particular.

Ese escenario es claro: cuando a un MacBook se le rompe la pantalla —por ejemplo, por algún golpe— probablemente pueda seguir funcionando como PC. Un usuario en Twitter destapaba una curiosa tendencia que había detectado: la de que cada vez más gente compraba un MacBook Pro sin pantalla para usarlo como una especie de Mac mini.

More and more people are buying a MacBook Pro without a screen to use as a Mac mini. Not only does it have a trackpad and keyboard, but it also has better speakers, and the main price is particularly affordable. pic.twitter.com/WtxMQk1h8F