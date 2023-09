Estos son los componentes que he elegido para refrigerar mi PC y mantener bajo control el ruido

Hacía tiempo que mi PC necesitaba un buen lavado de cara. Mi intención era mejorar la refrigeración de mi procesador y garantizar un flujo de aire óptimo en el interior de la caja minimizando tanto como fuese posible el nivel de ruido. Eso sí, de paso también me apetecía mimar y modernizar su apartado estético. Al menos un poco. Sin estridencias, sin invertir mucho dinero y sin complicarme la vida demasiado.

El propósito de este artículo es compartir con las personas que lo estáis leyendo qué componentes he elegido por si alguno de ellos puede serviros como fuente de inspiración para refinar vuestro PC. La CPU que utilizo es un Intel Core i9-13900K, y mi tarjeta gráfica una GeForce RTX 4090. Ambos componentes disipan mucha energía en forma de calor, de ahí que sea importante mantenerlos correctamente refrigerados. Así es como he resuelto este pequeño reto.

Un PC "fresco" y razonablemente silencioso

Mi primera elección fue la caja que necesitaba para mi PC. Eché un vistazo a los chasis de Corsair, Lian Li o Nfortec, entre otras marcas, pero finalmente me decanté por la H9 Flow de NZXT en color negro (también está disponible en blanco). Elegí esta caja porque es lo suficientemente grande para poder instalar en su interior una tarjeta gráfica tan voluminosa como la GeForce RTX 4090, pero no es exageradamente aparatosa. Además, está preparada para acoger hasta 10 ventiladores de 120 mm, y, de propina, me parece bastante bonita y tiene un precio razonable (cuesta unos 190 euros).

Mi siguiente paso fue desechar todos los ventiladores que venían tanto junto a la caja de NZXT como con el kit de refrigeración líquida de Corsair

En un principio mi intención era montar un sistema de refrigeración líquida personalizado para mi CPU, pero después de pensarlo bien decidí quedarme con un solución todo en uno de cierta calidad porque me permitiría ahorrar algo de dinero y me bastaba para obtener el resultado que buscaba. Mi elección en esta ocasión fue el kit de refrigeración líquida iCUE H150i Elite LCD de Corsair. No es ninguna ganga, pero, en mi opinión, tiene una relación precio/calidad razonable.

Eso sí, mi siguiente paso fue desechar todos los ventiladores que venían tanto junto a la caja de NZXT como con el kit de refrigeración líquida de Corsair. Esto lo tenía pensando desde el principio, por lo que decidí reemplazarlos por los de una marca que me gusta mucho por la capacidad de desplazar aire que tienen sus soluciones y su moderado nivel de ruido: la austríaca Noctua. Dicho y hecho. Me hice con cuatro ventiladores NF-A12x25 PWM y seis NF-A12x25 ULN, todos ellos de 120 mm.

La distribución de los ventiladores en la caja es la tradicional: introduzco aire procedente del exterior por los ventiladores en disposición vertical alojados junto a la placa base y los de la parte inferior de la caja. Y de extraer el aire caliente se responsabilizan los ventiladores de la parte superior colocados en el radiador y la unidad de la parte trasera del chasis. Todos ellos (excepto los del radiador) los he fijado con soportes de goma para minimizar el ruido generado por fricción, y los PWM los uso para extraer el aire caliente del chasis.

Estos son los resultados reales que he obtenido dejando a un lado las especificaciones que nos prometen los fabricantes. En invierno la temperatura del aire alojado en el interior de la caja de mi PC oscila entre 24 y 27 ºC, y en verano entre 30 y 33 ºC. Por otro lado, su nivel de emisión de ruido es esencialmente constante y se mueve en la órbita de los 38 dB medidos con mi sonómetro Velleman DVM 805. No son unos números de récord, pero no están mal si tenemos presente que la inversión que he hecho es moderada.

