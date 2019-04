La bahía de 5,25 de tu PC es un maravilloso cajón desastre: desde pantallas LCD a mecheros de coche o reproductores de casete

Si tienes un PC de sobremesa es probable que dispongas de bahía de 5,25 pulgadas que habitualmente se usan para tener acceso a la unidad de CD o DVD y que también esconden los discos duros.

Esas bahías no obstante dan mucho juego a quienes quieren aprovecharlas para otros usos, y las posibilidades son casi ilimitadas. Aquí tenéis la demostración de que se puede hacer de todo con una de esas bahías. Cosas prácticas, cosas locas y todas, eso sí, sorprendentes.

Lo contaba @Foone, un conocido historiador digital que desde hace tiempo colecciona dispositivos tecnológicos de otras épocas y que aprovecha para contar en Twitter anécdotas singulares sobre todo lo que rodea al mundo de la informática.

I'm always endlessly amused by the weird things you can get for your 5.25" drive bay.

One of my favorites isn't even electrical: it's just a drawer so you can store physical items inside your computer case. pic.twitter.com/gawURUdxDe