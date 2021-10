Apple nos mostrará algo "desatado" en un evento el próximo lunes 18 de octubre

Los rumores se confirman. Apple ha enviado invitaciones a la prensa oficializando uno de sus eventos el próximo lunes 18 de octubre a las 19:00 horas (horario español peninsular). En él se espera la presentación de nuevos Mac, según podemos saber de la rumorología alrededor de la marca.

Fue justo en octubre de 2020 cuando Apple dio el primer paso de su transición hacia la plataforma ARM de diseño propio, llamada Apple Silicon, con el chip M1. Su rendimiento ha demostrado buenas cifras en los Mac mini, iMac, MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas.

Un año después sin tener más noticias de esta transición, lo más probable es que Apple presente una nueva generación de los MacBook Pro de gama alta y pantalla de 16 pulgadas con un chip "M1X". Sería el primer chip Apple Silicon orientado a los profesionales y usuarios más exigentes, con hasta 10 núcleos en la CPU y 32 núcleos en la GPU.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl