Los datos de Spotify lo confirman: nuestras canciones favoritas son las que salieron cuando teníamos 14 años

A veces cuando charlamos con aquellos que compartimos gustos musicales siempre surge un tema un común, que es el de la música de antes contra la de ahora, y es que estamos ante un detonante generacional que nos define y nos hace participes de un grupo de personas. Por lo anterior, a veces resulta complicado que nos gusten las canciones que le gustan a nuestros padres, o bien, a nuestros hermanos más pequeños. Y saben qué, es normal y ahora hay algunos datos que nos ayudan a comprenderlo.

Seth Stephens-Davidowitz, editor del New York Times, ha realizado un pequeño estudio/análisis que nos arroja un poco de luz acerca de este completo tema que puede caer en la subjetividad. En su caso, tomó datos de Spotify con el objetivo de ver hasta qué punto influye la edad en la música que escuchamos, y en qué momento una canción se queda tatuada en nuestra memoria y no hay nada que pueda borrarla.

A qué edad nos tatuamos una canción en la memoria

El análisis arrancó con 'Creep' de Radiohead, la cual está situada en Spotify como la canción número 164 más popular entre hombres de 38 años. Lo curioso es que esta misma canción no está ni siquiera en el top 300 dentro del rango de edad de 28 años o 48 años, lo que significa que quienes se identifican con esta canción tenían 14 años cuando salió en 1993.

Con esto en mente, Seth decidió hacer el experimento con otras canciones, por lo que eligió algunas de las que encabezaron las listas de Billboard de entre 1960 a 2000, y los resultados fueron curiosamente similares.

En el caso de los hombres, su canción favorita y la que más suelen escuchar en plataformas de streaming, como en este caso Spotify, llegó a los 14 años, y el periodo más importante de su formación en cuanto a gustos musicales se dio entre los 13 y los 16 años.

Mientras que en las mujeres la situación es casi similar, ya que en promedio la canción más popular de sus vidas apareció cuando tenían 13 años, y el periodo más importante en cuanto a la definición de sus gustos musicales se dio entre los 11 y los 14 años. Un punto importante es que, según estos datos, las mujeres afianzarían sus gustos antes que los hombres, además de que el pico de influencia en mucho mayor en mujeres, por lo que serían capaces de seguir descubriendo música, mientras que los hombres suelen abandonar tal descubrimiento conforme van creciendo.

Lo anterior coincide con el final de la pubertad y la importancia de la adolescencia temprana, la cual se da antes en mujeres que en hombres, y que sirve en mayor medida, para ayudar a definir opiniones, ideas y por supuesto gustos musicales. Por ello, muchos de nosotros seguimos escuchando música que conocimos durante la adolescencia, no sólo porque nos guste, sino porque también nos recuerda momentos de felicidad.

Sin embargo, también hay que destacar que este estudio no es determinante ni busca serlo, sólo es una forma curiosa de explicar por qué seguimos escuchando lo mismo usando datos públicos de Spotify. Por lo que seguramente habrá personas que no entran dentro de este perfil, o escuchan canciones que no corresponden a su edad, vamos, porque todo el entorno sirve de influencia y no sólo las listas de popularidad.

Más información | New York Times