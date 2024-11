La canción más misteriosa de internet acaba de dejar de serlo. Ya sabemos quién la grabó

A mediados de los años 80 un joven DJ alemán llamado Darius S. grabó una canción de un programa de radio en una cinta de casete y la añadió a otros temas de grupos como XTC y The Cure. Al hacerlo omitió además la introducción a los temas que hacían los locutores. Para el resto de las canciones eso no fue un problema porque eran o acabaron siendo reconocibles. Pero aquella canción en concreto jamás logró ser identificada jamás y se convirtió en la canción más misteriosa de internet. Hasta ahora.

Una web de canciones perdidas. Aquella cinta de Darius pareció caer en el olvido hasta que 20 años después su hermana Lydia hizo algo algo muy especial: le compró un dominio web. Darius lo bautizó con el nombre de "Unknown Pleasures" y lo utilizó para que los internautas le ayudaran a identificar canciones que tenía en su colección personal.

La hermana entra en acción. Entre ellas estaba precisamente esa canción, que en la cinta tenía como título "Blind the Wind". En marzo de 2007 Lydia inició también a investigar sobre el origen de ese tema. Comenzó buscándola en los foros de discusión de Usenet, pero luego acabó subiendo fragmentos de ella a diversos sitios web.

Una pequeña discográfica española. Poco a poco la misteriosa canción fue ganando popularidad. Fue subida a la plataforma francesa WatZatSong —que propone un juego para identificar canciones— en 2009 y también a YouTube en 2011, pero a pesar de esos esfuerzos, nadie parecía saber nada acerca de ella. En 2017 la firma independiente española Dead Wax Records publicó un fragmento de la canción en su canal de YouTube, y aquello llamó la atención de Gabriel Pelenson, un amigo de uno de los fundadores de esa discográfica.

Lista de canciones de la cinta original. La canción más misteriosa de internet se titulaba según esa cinta "Blind the Wind", pero en realidad aquel no era su título. ¿Su autor? Ahí estaba la cuestión. Fuente: Wikipedia.

Hola, Reddit. Pelenson comenzó a intentar encontrar el origen del tema, y tras preguntar en varios subreddits y publicarla en canales de YouTube acabó creando uno propio para que los usuarios de Reddit pudieran colaborar en esa búsqueda. El nombre de ese subreddit, creado en junio de 2019, fue r/TheMysteriousSong.

El año que la canción fue un misterio viral. Aquello comenzó a convertir aquella búsqueda en algo viral ese mismo año. Un youtuber llamado Justin Whang contó la historia del tema en su canal, lo que impulsó notablemente la investigación. Tanto es así que Lydia y su hermano Darius, que habían estado algo desconectados de esa búsqueda, se enteraron de cómo aquello se había convertido en un fenómeno. Lydia compartió más información y nuevas versiones de mayor calidad de la canción, y hasta la prestigiosa revista Rolling Stone publicó un artículo sobre la canción más misteriosa de internet.

Misterio resuelto. A pesar de todo ello, el tema siguió sin ser identificado. Sin embargo, hace dos semanas algo pasó. Lo contaba el usuario de Reddit u/marijn1412. Según sus palabras, al realizar una investigación sobre grupos de música se encontró con un viejo artículo del archivo de un periódico regional alemán llamado Nordwest-Zeitung. En él se hablaba de un grupo de Kiel llamdo FEX que ganó un concurso de talentos en Bremen en septiembre de 1984. Su música fue descrita como "rock con influencias wave y pop".

Subways of your Mind. El artículo mencionaba a los miembros del grupo, y r/marign1412 reconoció a uno de ellos como integrante de un grupo llamado Phret. Tras ponerse en contacto con él y pedirle que le enviara material antiguo de esos grupos con los que trabajó, se encontró con que uno de los temas se titulaba "Subways of your Mind". El misterio había sido al fin desvelado.

Y ahora qué. El músico, eso sí, pidió no desvelar el origen hasta que él hablara con su grupo y registrara la canción. Aun así, permitieron que se desvelara al fin el misterio: tanto Darius como Lydian han sido informados y se irán publicando más detalles y más material del grupo. Hay desde luego otras canciones perdidas —el subreddit r/Lostwave es una buena forma de conocerlas—, pero al fin se conoce quién grabó esa canción. Una historia singular, sin duda.

