"Amor@love.com": Las 19 peores letras del pop español en las que aparece tecnología

La tecnología y el pop no se llevan mal, más bien al contrario. Sin máquinas en el pop no habríamos tenido... bueno, no habríamos tenido años ochenta, que en general no sabemos si fue una buena idea, pero que tuvo sus indiscutibles hitos tecnológicos en lo musical: de Kraftwerk a Devo, pasando por toda la chicharra chiptune que ahora ha vuelto a ponerse de moda gracias a la demoniaca nostalgia que, por una vez, ha servido para algo. Por aquí somos muy amantes de la vanguardia, y nos gusta Esplendor Geométrico, también somos unos horteras de cuidado, y muy fans de Technotronic y los Vengaboys. Y nos gustan las máquinas y la música moderna cuando chocan apartosamente.

Vamos, que no tenemos nada en contra de la intersección entre el pop y la tecnología, pesada o ligera. Otra cosa es el Pop Español, esa marca registrada pero complicada de definir, pero que todos tenemos claro a qué suena. Y cuando las letras del Pop hecho aquí han decidido acercarse a la temática tecnológica ha comenzado el sufrimiento, porque no sabemos si son las rimas consonantes o los arreglos flamenquitos, pero es que no hay manera de que salga una canción decente sobre tecnología.

Ojo: esta de los Ganglios es de las buenas.

O bueno, en realidad sí, sí es posible. Cuando se les inyecta humor, sátira e inteligencia, España ha facturado himnos sobre tecnología tan notables como toda la discografía de los esenciales Aviador Dro, el dadá memético del 'LOL' de Los Ganglios, la ácida diatriba anti-redes de la 'Opinión de mierda' de Los Punsetes (para que digan que no se puede ser ludita e inteligente), la mamarrachada militante vía e-mail de MacNamara y su 'Mi correo electronic...oh!' o, yéndonos a los clásicos pre-internáuticos, la inmortal Raffaela Carrá y el acoso telefónico bien enfocado de '5353456'.

Vamos, que se pueden hacer canciones sobre tecnología y no hacer el ridículo. Solo hace falta no ponerse en un plan muy vejestorio protestón y tener cierto talento para la lírica. Dos cuestiones que en la siguiente lista de 19 espantos del pop español sobre tecnología no tienen cabida. Rimas tróspidas, opiniones fuertemente conservadoras, contemplación del hi-tech desde la ignorancia o el cutrerío, que hemos ordenado de peor a más peor todavía. Pasen y oigan, y si conocen algo peor, pónganos un correo electrónic...oh! y nos lo detallan.

(Conviene aclarar, por muy obvio que sea, que esta lista está solo vertebrada por el ánimo de echar unas risas y que obedece a las opiniones sobre música del autor, discutibles y volubles como todo en esta vida. De hecho, él tiene su propia canción hórrida sobre tecnología, "Lo dejó durmiendo to cagao" en Los Focomelos, acerca de la triste muerte de un Tamagotchi, que dejamos aquí para escarnio público y como gesto de buena voluntad).

19 - LosDelGas: 'Feisbuk'

Empezamos con un tema muy cerca de no estar del todo mal, porque francamente, el ska siempre es bailongo y verbenero, y qué pegas le vas a poner a eso. LosDelGas son moderadamente simpáticos, pero esta canción se derrumba por una letra un poquitín obvia, un estribillo atroz ("Feisbuk, Feisbuk, esto es más divertido que ver el Canal +" lleva incluida hasta la la fecha de envasado) y un par de invitados algo grimosos: Unax Ugalde y el cantante de Despistaos.

18 - Esteman: "No te metas a mi Facebook"

Esta lista es estrictamente de pop español, pero nos permitimos deslizar esta canción que fue todo un éxito en el internet latinoamericano a principios de esta década. El concepto es simpático (ritmos rocanroleros clásicos con una letra rebosante de neologismos), pero el punto de vista de abuela gritona con rimas atroces ("No me digas que tienes otro cumpleaños / Del que hace un año ni te hubieras enterado / Será que ahora es moda festejar con los extraños") estropea la diversión.

17 - Narkada: "Whatsappmierda"

Estos street-punks salmantinos tienen todos nuestros respetos por la pose contundente, pero lo cierto es que esta diatriba anti-Whatsapp les quedó involuntariamente chanante: "Ojos que no ven, hostia que te pegas / Si no las utilizas para qué quieres tus piernas / Ojos que no ven, hostiazo que te pegas / Cerebros destruidos con tanto whatsappmierda". Bien por la referencia a Eskorbuto, pero madre mía.

16 - María de la Colina: "Me mandas un Whatsapp"

Vamos con el flamenquito estilo Cadena Dial, que nos va a dar algunas alegrías en esta lista, aquí con un tema que demuestra que la mediana edad no tiene ningún miedo a aplicaciones como el whatsapp y lo integra en sus quejíos de despecho con la mayor naturalidad. Aquí, entre influencias latinas, María de la Colina tuvo la extraordinaria idea de meter el silbidito de aviso de entrada de mensaje como parte de la melodía, e incluso versionearla con la sección de vientos. El resultado no es tan bueno como parece por escrito.

15 - Bom Bom Chip!: "Alfabet Z 22"

Por mucho que el concepto Bom Bom Chip! nos caiga simpático y su devoción por la ciencia-ficción de juguete y para todos los públicos tenga nuestros pulgares arriba, lo cierto es que esta canción sobre un robot con los circuitos achicharrados es un desastre. Si quieres canciones buenas buenas sobre inteligencias artificiales en español te recomendamos, obviamente, 'Cuidado Con El Cyborg (Corre Sarah Connor)' de Ojete Calor.

14 - Obús: "La invasión de las máquinas"

El poder del metal chocó en el segundo disco de Obús contra este aviso ante la invasión de las máquinas, que ellos identificaron, angelicos (del infierno), con los "Comecocos" de moda entonces. A diferencia de 'Va a estallar el obús', con aquel videoclip donde todo era perfecto, aquí los melenudos que daban miedo deambulando por Puente de Vallecas dan algo más de risa con sus avisos ante el advenimiento de esos monstruos sin cuerpo, sin vida y que son todo cerebro.

13 - Porta: "Mal acostumbrados"

Al autor de 'Las niñas de hoy en día son todas unas guarras' no le vamos a pedir altura lírica ni un enfoque que brille por su modernidad, pero lo cierto es que la letra de 'Mal acostumbrados' suena a la soflama que te suelta tu cuñado en las cenas familiares cuando empieza con que estás todo el día con las maquinitas. Esta letra es algo más madura que la de su primer éxito, pero no por ello menos ridícula.

12 - Estopa: "Pobre Siri"

Estopa intenta alejarse de su estilo habitual con una canción que bebe más bien del pop plomo a lo Melendi, y el resultado es, siendo generosos, discretito. La letra no es especialmente ingeniosa y la referencia a Siri hace que tenga los días y la modernidad contados. Dentro de diez años la miraremos como hoy miramos las canciones que hablaban de Tuenti.

11 - Arnau Griso: "Para que el mundo lo vea"

El equivalente musical del tío que presume de que no tiene tele y de que no ve ninguna serie porque prefiere leerse 'Guerra y Paz' es esta letra, que sí, todos de acuerdo, estamos todos enganchados a internet, hay que conectarse menos. Pero los pobres Arnau Griso acumulan tantos tópicos en su protesta (reirse de los tronistas, de que a internet le gustan los gatos, de que nos gusta el postureo) que parecen un sketch de Pantomima Full... pero planteado completamente en serio.

10 - Toteking: "Redes sociales"

Seguimos en la categoría Raperos Enfadados Con La Tecnología, donde Toteking carga contra el postureo mientras cae él en todas las metáforas rancias de "redes sociales = religiones" y esos tópicos del rapero durísimo: "Al Tote no consiguen que lo callen". Mi momento favorito, cuando vamos a lo que importa: "Que si, nena te quiero ¿que no lo ves? / Lo que no quiero ver yo es la foto de tu ex", o "Hoy en día por culpa de toda esta porquería / Más parejas lo dejan pues saben más de lo que deberían". ¡Haber empezado por ahí, hombre!

9 - Mago de Oz: "Satania"

El arranque del conceptual 'Finisterre', el disco más popular de Mägo de Oz, arranca con la historia de una tierra virtual tras el fin del mundo, donde se ambientarán melodías de metal céltico como 'Fiesta pagana'. En fin, Mägo de Oz, con esas letras de Txus de Fellatio rebosantes de metáforas de andar por casa, ondeando entre el metal orgulloso y el chiste gorrino para los malotes del insti, con versos que dicen cositas como "mándale orgasmos por e-mail".

8 - Shé: "Tuenti"

Shé no está enfadado con la tecnología, sino que la abraza, pero muy torpemente. Este tema es una oda de amor a la difunta red social, tan entusiasta, de hecho, que parece publicidad pagada. Pero la letra es un abismo de horrores como "aunque me la pela hay alguna con cada foto que la ves y dices vaya tela". Vamos, que se puede ser rapero adolescente y a la vez señor rancio acodado en el bar sin despeinarse. Las maravillas de internet.

7 - Camela: "Amor.com"

Con esa cosa tan de Camela de que es inevitable escucharlos irónicamente, pero a la vez desarman con ese abrazar el romanticismo hortera sin cortarse ni un pelo, firman una de las mejores-peores canciones de esta lista (la ironía es lo que tiene). Especialmente graciosa en versos como "Es el dominio de los dos / Y está registrado en mi corazón", donde se dan la mano declaración de amor y derecho administrativo digital.

6 - David César: "Que guasa tiene el whatsapp"

Cima de flamenquito pop con un imitador de David Bisbal en los requiebros que no entiende la movida esta del whatsapp, pero eso sí, luego dice que bien que lo usa para chaspear a su prima, que se ha puesto gorda. Vamos, un pieza con unos estilismos atroces de finquitas al que parece que le han ido cayendo cosas encima: el gorrete, la bufandita, el dolor de tripa que da escucharle...

5 - No me pises que llevo chanclas: "24 horas en Internet"

El estribillo es "24 horas en Internet, ou yeah" repetido hasta el infinito, así que nos podemos hacer cargo de los momentazos líricos que atesora este himno a la desidida digital de unos No Me Pises Que Llevo Chanclas de 2009, ya lejos de su éxito original a finales de los ochenta. Toda la punchline del chiste es un poco que el acento es gracioso, y de ahí para arriba, así que ese es el nivel.

4 - Brody: "Tócame el Windows"

El detalle del sampleado de la salida de la memoria USB es la única nota salvable de una canción que se arrastra por la más absoluta ignonimia lírica y melódica. Una avalancha de metáforas verderonas relacionadas con ordenadores y tecnología que conviene consumir en dosis minúsculas para que no genere terribles migrañas. Lo mejor de la canción es que la otra de Brody, 'Irene tiene pene', es todavía peor.

3 - Mojinos Eskozíos: "La internet"

Del disco apropiadamente titulado 'Semos unos máquinas' (cuyo verso, en la canción titulada como el disco, "Semos antiguos como máquinas de coser / Calientes como máquinas de café", también podría haber entrado en esta lista) llega este plagiete del mítico alarido de desesperación de Enjuto Mojamuto cuando se queda sin internet. El resultado es moderadamente gracioso, aunque en nuestro año del Señor de 2013 la cosa ya sonaba un poco a gastada.

2 - Supremas de Móstoles: "Eres un enfermo"

Por muy bien que nos caigan las Supremas, este temazo no hay por dónde cogerlo. Quizás es que todo su ingenio se agote en el título (que, eso sí, tiene un poder icónico incomparable, hasta el punto de haber pasado al lenguaje popular casi intacto), quizás es que los arreglos pachangueros de su estribillo arruinen el ambiente de tragedia postmoderna de la mediana edad que prometen sus primeros compases, pero esta canción es un despropósito. Uno bastante gracioso, eso sí.

1 - Tam Tam Go - Atrapados en la red: "Eres un enfermo"

La absoluta cima de esta lista es este disparate de Tam Tam Go! que además suena a Pop Español Puro y sin adulterar, diez años después de la época de gloria del grupo (una nota común en varios grupos de esta lista, la de cantarle requiebros al internet cuando han pasado los tiempos de gloria y éxitos), y los convierte en un meme delirante. ¿La culpa? El apocalíptico estribillo, una montaña de metáforas digitales insensatas que dice "Te di todo mi amor@love.com / Y tú me has roba-roba-robado la razón", y culmina con un "Mándame un email que te abriré mi buzón" que habría hecho las delicias del mismísimo Brody. Todo un icono del choque de trenes entre la alta tecnología y el pop español más melifluo.