Un verano sin triángulos por avería: la DGT quiere eliminarlos de autopistas y autovías esta misma semana

Llevaba tiempo rumoreándose y, finalmente, terminó por aprobarse en 2021. Adiós a los triángulos de emergencia. Hola, luces V-16. La idea era reducir los atropellos en carretera con un nuevo dispositivo. En 2022, 58 peatones murieron en autopistas y autovías.

Entonces se avisó que los triángulos estarían vigentes hasta 2026, año en el que será obligatorio contar con una luz V-16 para nuestro vehículo. Ahora, ya podemos comprarlas pero a partir de 2026 es necesario que estén conectadas a DGT 3.0 con su propia tarifa de datos, algo que apenas está disponible en estos momentos.

El motivo para el cambio era que instalar los triángulos de emergencia en la carretera conlleva un riesgo evidente de atropello. Con una luz V16 se promete que el vehículo accidentado o averiado será localizado antes por el resto de conductores que con el triángulo y, como decíamos, se tendrá contacto directo con la DGT, lo que debería reducir los tiempos de los servicios de emergencia y facilitar la fluidez del tráfico.

Ahora, ya sabemos que la DGT eliminará los triángulos, incluso, sin necesidad de contar con la luz V-16.

Los triángulos de emergencia, las carreteras y los atropellos

Pere Navarro, director de la DGT, ha confirmado que se eliminará la obligación de poner los triángulos de emergencia en autopistas y autovías de manera casi inmediata. "Se ha detectado un riesgo alto en carreteras de alta capacidad a la hora de bajar a colocar el triángulo, con lo cual, habiendo detectado que es un riesgo alto, eximimos de la obligación de colocar el triángulo", ha señalado en una conferencia celebrada en Fundación Mapfre.

El matiz de "eximimos de la obligación" es importante. En redes sociales y algunos medios de comunicación estamos leyendo que "la DGT prohibirá los triángulos de emergencia" o que "la DGT prohibirá ponerlos en la carretera", lo que no es cierto.

Nos hemos puesto en contacto con la DGT para confirmar esto último y nos señalan que se dará orden a los agentes de no multar a quienes no hayan puesto los triángulos de emergencia en autopistas y autovías (la multa en estos momentos es de 200 euros). Esto es posible hacerlo con una orden interna pero una prohibición conllevaría una nueva redacción de la norma y establecer una sanción, algo que no va a suceder.

El objetivo es que esta nueva directriz se dé antes de que comience la primera operación salida de este verano, que se pondrá en marcha el próximo 30 de junio. Es muy probable, por tanto, que con las comunicaciones referidas a los medios empleados durante los días de verano también se especifique los cambios relativos a los triángulos de emergencia.

Hay que tener en cuenta que nada se dice de las carreteras secundarias. Allí, los triángulos (o las luces V-16) seguirán siendo obligatorios y, por tanto, no disponer de estos aparatos o no instalarlos conllevará un castigo económico de 200 euros, al ser considerado una infracción grave.

Además, desde la DGT también nos confirman que la intención es pedir a los pasajeros que se mantengan en el interior del vehículo hasta que los servicios de auxilio o de emergencia alcancen el lugar donde el vehículo se ha detenido. Esto, ahora mismo, va en contra el artículo 130 del Reglamento General de Circulación, donde se lee lo siguiente:

En el caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado.

Por tanto, nuevamente, se espera que esto sea, simplemente, una recomendación, pues para obligar al conductor y pasajeros a mantenerse en el interior del automóvil tendría que cambiarse la redacción del Reglamento General de Circulación y es algo que no va a suceder a dos días de que dé inicio la primera operación salida de este verano 2023.

Foto | DGT