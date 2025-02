Las ventas de Tesla en Europa se han hundido un 45% y sus acciones lo están pagando caro. Ni siquiera es su peor noticia

El inicio de 2025 no está siendo el mejor para Tesla. Las ventas de coches eléctricos en Europa se han disparado el pasado mes de enero pero sus ventas han caído hasta niveles preocupantes. Las perspectivas para los inversores no son buenas. Estos son los datos.

Una nueva caída. Hace dos semanas, contábamos en Xataka que el precio de la acción en Tesla marchaba en caída libre. Entonces, su precio era de 336 dólares cuando escribíamos aquel artículo. Posteriormente, el precio aumentó ligeramente pero ha vuelto a caer y cuando escribimos estas líneas ya ha roto la barrera de los 300 dólares, acumulando una caída de casi el 20% en menos de una semana.

Situarse por debajo de los 300 dólares es caminar hacia niveles de noviembre de 2024. Ese mismo mes había empezado con buenas noticias para Tesla en bolsa, ya que partía de unos 250 dólares/acción. Entonces subió hasta alcanzar un pico de unos 480 dólares/acción. La caída ha sido más o menos constante desde entonces, mediados de diciembre de 2024.

Con la última caída, hablamos de un retroceso de casi el 30% en lo que llevamos de año. Un retroceso que para muchos está relacionada con el acercamiento de Elon Musk a Donald Trump y la caída de ventas de sus coches. Para otros, es tan sencillo como que el precio de las acciones estaba hinchado y ahora estamos viviendo un reajuste.

En clave política. ¿Está afectando el posicionamiento político de Elon Musk a las ventas y las acciones de Tesla? Hablamos, evidentemente, de sensaciones porque la caída en las ventas puede deberse a diferentes circunstancias y establecer una linea directa entre ambas situaciones es solo una más de las interpretaciones posibles.

Sí es cierto que en California, Estado tradicionalmente progresista, las ventas de su Tesla Model 3 cayeron un 36% en 2024, mientras que en el conjunto de Estados Unidos el retroceso fue de un 12%. Y los mensajes en los coches avisando de que le conductor se compró el automóvil "antes de que Elon (Musk) se volviera loco" parecen cada día más habituales.

Igualmente su acercamiento a posiciones ultraderechistas en Europa puede socavar las ventas. Especialmente en Alemania donde Musk ha mostrado su apoyo a AfD, el partido que ha triunfado en todo el este del país salvo en la capital, Berlín, donde la compañía tiene una Gigafábrica que ha levantado polémica desde su apertura hasta las posibles ampliaciones.

Los datos. Puros y duros. Porque la influencia del posicionamiento político de Elon Musk en las ventas de Tesla no deja de ser una sensación. De lo que sí se puede hablar es de números. Y los resultados están siendo malos. Malos hasta el punto de que su caída es del 45% en Europa, justo cuando el coche eléctrico sube. Son datos de ACEA.

La caída en España fue especialmente llamativa. En enero se matricularon 268 coches de Tesla en nuestro país, un descenso del -75,50% comparado con enero de 2024, según datos de ANFAC. Pero es mucho más grave en Francia y en Alemania, ya que son los mercados con mayor volumen de vehículos eléctricos en Europa.

En Alemania, Tesla matriculó 1.277 automóviles (la cifra más baja desde julio de 2021). La caída fue del 54% y la cuota de mercado pasó del 14% al 4% entre los coches eléctricos. Con 1.141 unidades vendidas, en Francia las ventas cayeron un 63%.

Ventas Tesla Europa Vs Coches eléctricos vendidos en Europa

Un año clave. Quedarse rezagado y perder cuota de mercado en 2025 es especialmente grave para la compañía este 2025 en Europa. Se espera que, amenazados por multas de miles de millones de euros, el volumen de eléctricos e híbridos enchufables suba considerablemente. Esto obligará a reducir precios y ponerle las cosas complicadas a Tesla.

El primer mes de 2025 ya ha servido para tomar el pulso, siempre según datos de ACEA. Las ventas de eléctricos en Europa han crecido un 34% en comparación a la misma cifra del año pasado, sumando 124.341 automóviles por los 92.781 coches eléctricos del año pasado en enero. Y lo más importante, se calcan resultados en Francia (caída del 0,5%) que es el segundo mayor mercado de Europa y sube en los más populares.

En Alemania, que el año pasado lidió por estas fechas con la retirada repentina de las ayudas, crece un 53,5%. Bélgica es ahora el tercer país que más eléctricos compra (crecimiento del 37,2%) y Países Bajos también sube mucho (+28.2%). Ya fuera de la Unión Europea, Reino Unido ha pasado de 20.935 a 29.634 coches eléctricos en el pasado mes de enero (+41.6%).

Cuota de mercado de Tesla en el mercado general (incluido combustión) y el de eléctricos en Europa

No nos olvidemos. Pese a todo, hay algo de lo que no nos podemos olvidar: Tesla está inmersa en una reestructuración de la gama de su modelo más vendido. El Tesla Model Y ha recibido un importante lavado de cara que puede haber retrasado muchas compras y cuyo impacto no veremos hasta pasados unos meses, cuando se vayan matriculando las nuevas unidades.

En su lanzamiento, Tesla optó por una versión que obligaba a gastarse 60.000 euros en el coche. Un precio que no muchos han estado dispuestos a pagar. Poco después, la compañía confirmaba que la renovación llegaba a toda la gama, con un precio de salida mucho más comedido de 44.990 euros.

De igual modo, queda por saber (y solo lo veremos con el paso de los meses) cómo le está yendo al Tesla Model 3. Con su renovación recibió un fuerte espaldarazo en ventas pero teniendo en cuenta las cifras de ventas del Q4 de 2024, donde la compañía hizo todo lo posible por mejorar las cifras del año anterior, es muy probable que exista un excedente de stock al que ahora tienen que dar salida y que estaría resintiendo los datos de estos primeros meses.

Perdiendo ritmo. El problema para Tesla es que, como vemos en la imagen superior, se encuentra en su cuota de mercado entre los vehículos eléctricos más baja en el último año. En todo 2024, ningún mes rompió la barrera del 10% de cuota de mercado. Hubo periodos en los que casi uno de cada tres coches eléctricos comprados en Europa era un Tesla.

Perder ritmo es una amenaza real con los eléctricos de otras marcas empujando. No es una cuestión de perder peso en el mercado total (algo esperable con el paso del tiempo), el problema es más una erosión de imagen de marca, la confirmación de que hay rivales muy fuertes a los que tiene que hacer frente, quedando patente que Tesla puede ser la opción más lógica para quien busca la mayor autonomía al precio más bajo pero ya no está sola.

