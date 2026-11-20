Dicen que el periodismo es algo que nadie sabe muy bien cómo financiar porque todo el mundo lo quiere de calidad pero no hay nadie quiera hacer el verdadero esfuerzo de pagar por sostenerlo. Bueno, me río yo del periodismo. Y es que, esa definición podría valer para muchas cosas. Para muchísimas cosas.

Las carreteras, por ejemplo.

Unas cajas azules. Nos lo cuentan nuestros compañeros franceses de L'Automobile, los conductores de su país empiezan a preguntarse qué son esas cajas azules que están junto a la carretera y si deberían o no tener algo en cuenta. La respuesta más obvia es que se trata de un radar (en Francia tienen todavía más experiencia que en España en este sentido). Pero no, no es un radar.

Las cajas azules son los nuevos postes para cobrar un peaje a los vehículos de más de 3,5 toneladas a partir de abril de 2027. Es lo que se llama Ecocontribución y sólo lo pagarán los camiones que superen dicho peso, quedando exentos los vehículos de particulares y, evidentemente, las motocicletas.

Alguien tendrá que pagar. Es, como decíamos, la gran pregunta que atraviesa Europa: ¿cómo tener unas carreteras en buen estado si nadie quiere pagar por ellas? Con los impuestos, es la respuesta que siempre se ha dado desde España. Pero no es la única fórmula.

En Alemania existe lo que se llama "viñeta", una suerte de tarifa plana anual que permite circular sin ningún tipo de restricción por todas las carreteras y que no necesita de pago por kilómetro recorrido. En otras regiones, como Portugal, se ha normalizado el uso de peajes que se pagan cada vez que se supera un pórtico.

Con este sistema de cajas azules, Francia pone en marcha un sistema similar. Las cámaras de las nuevas cajas leen las matrículas y cruzan los datos para ver si el transportista tiene contratado algún sistema de pago en remoto. Con esos datos pueden reconstruir cuántos kilómetros se han recorrido e imponer una tasa que va desde los 0,15 euros/km recorrido, siempre en función del peso del vehículo y cómo de contaminante es.

"No son gratis". Es una perogrullada y algo que sabemos pero es lo que recordó Óscar Puente cuando era ministro de transportes: "Las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o con peajes", aseguró en 2024. Las declaraciones llegaban después de que el debate sobre el pago por uso de las autopistas volviera a la palestra.

En España sabemos bien de qué hablamos. La Unión Europea lleva años jugando al gato y al ratón con los dirigentes de nuestro país. Desde Bruselas tienen un objetivo: que paguemos por usar las autopistas. Los políticos de nuestro país otro: no perder votos. Y entre unos y otros, no tenemos muy claro cómo financiar unas infraestructuras que acumulan un déficit de más de 10.000 millones de euros.

"La abuelita". El sistema de pago planteado por Francia es algo que también se ha dejado caer para España. En mayo de 2021, Pere Navarro (director de la DGT) apuntó lo siguiente sobre quién debía pagar y quién no los peajes en las autopistas españolas:

"Por ejemplo, el viaje diario, el cotidiano por tema laboral, el tío que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, éste queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio también. Perfectamente, se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluido... Es decir, que hay un cierto margen de maniobra"

De eso hace ya un lustro, de las exigencias europeas más de una década. Y mientras, la realidad española poco ha cambiado en lo que a financiación se refiere.

Foto | Collectif Châlonnais

En Xataka | Las carreteras españolas tienen un serio problema de mantenimiento y las constructoras una solución: que lo pagues



