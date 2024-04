"Las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o con peajes": el Gobierno vuelve a tontear con el pago de las autovías

Es el gran debate de las carreteras españolas, la disyuntiva por excelencia y el tema de discusión que, cada cierto tiempo, resurge como las aguas del Guadiana: peajes sí; peajes no. ¿Cómo financiar las carreteras españolas? ¿Con impuestos pagados por todos, tasas abonadas solo por quienes las usan o una fórmula mixta? ¿Debe dedicar el erario público más de 1.100 millones de euros a los viales estatales?

De manera intencionada o no, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acaba de reabrir el melón. Esta mañana, en un foro público, Puente lanzó comentarios sobre el coste de los viales que —si bien matizó poco después— han servido para poner el tema de nuevo sobre la mesa. "Tenemos que reflexionar si queremos pagar las carreteras solo con impuestos o que lo hagan también aquellos que las usan", llegó a proclamar el titular de Transportes.

El melón de los melones. Puentes acaba de abrir uno de los grandes melones del sistema viario español: cómo costearlo. Lo ha hecho esta mañana, durante una intervención en el foro 'Wake Up! Spain', organizado por el diario El Español. "Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad", reivindicó.

Único y "no muy justo". Sus reflexiones no se quedaron ahí. Puente fue más allá y recordó que, con un modelo basado en tributos, en la red española podrían darse situaciones "únicas" y de equidad cuestionable, como él mismo deslizó. "Si optamos por el método de pago por impuestos nos encontraremos con situaciones que son únicas en Europa, porque el camión que viene de Alemania a su paso por el resto de países de la UE hasta llegar a nuestra frontera paga por usar la vía, pero cuando llega a España lo hace gratis y eso no parece muy justo", anotó.

"Tenemos que reflexionar". La política actual del Gobierno, reivindicó el ministro, pasa por retirar peajes de las autopistas cuando expiran las concesiones; pero la clave estaría en el siguiente paso. "Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado 1.000 de los 2.500 km de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en 2018 y, cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión cómo país", abundó.

"Tenemos que reflexionar si queremos pagar las carreteras solo con impuestos o que lo hagan también aquellos que las usan", abogó el ministro en declaraciones recogidas por El Español, organizador del foro en el que compareció.

"No he reabierto ningún debate". De las palabras de Puente se hicieron eco medios y agencias como Europa Press. Tras su intervención en el foro, el ministro socialista recurrió a X sin embargo para matizarlas y perfilar su mensaje: "Yo no he reabierto ningún debate". "He dicho 1) que no nos planteamos el pago por uso. De hecho hemos liberado 1.000 km de autopistas de peaje. 2) Que las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o con peajes. 3) Que para el pago por uso sería deseable un pacto de país", publicó el titular de Transportes.

Una idea recurrente. Lo del cobro de peajes más allá de las autopistas concesionadas es una idea vieja. Y que lleva tiempo caldeando el debate político, entre partidos e instituciones públicas. En 2021, con Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, el Gobierno ya planteó implantar "un mecanismo de pago" por el uso de la red estatal de alta capacidad, lo que incluiría tanto autopistas como autovías, una extensa malla de 12.000 km que se gravaría ya a partir de 2024. Incluso se abría a extender el modelo a viales regionales y nacionales.

Como informaba El País por entonces, la idea no era una propuesta teórica e indefinida: se incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a la Unión Europea. "Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas", llegó a anunciar el director de la DGT, Pere Navarro, en julio de 2023. Solo unos meses después esa posibilidad se desinflaba: la CE admitía la propuesta de España de retirarla del plan y sustituirla por otras medidas.

La cuestión de fondo. La cuestión de fondo, la reflexión pendiente, como apunta Puente, es… ¿Quién debe asumir la financiación de la extensa red de carreteras? Hace apenas un año el Ejecutivo aprobaba una inversión de más de 1.100 millones de euros precisamente para la conservación y mantenimiento de 5.586 km de carreteras, incluidos los viales de peaje quebrados y rescatados.

El Estado recauda a su vez miles de millones través de gravámenes como el Impuesto Especial a los Hidrocarburos, el IVA que se paga por los nuevos coches o el impuesto de matriculación. Solo el primero supone bastante más de 11.100 millones de euros al año, si bien en España los impuestos no son finalistas.

Imagen | Jorge Franganillo (Flickr)

