Todos los semáforos en verde a la vez: cómo una ciudad holandesa ha solventado los cruces en bicicleta

Estamos viviendo momentos de cambio en las ciudades europeas y españolas. La mayor parte de ellas están apostando por una clara peatonalización de sus centros históricos, una expulsión más o menos agresiva de los coches y una mayor apuesta por la bicicleta y los peatones.

Y estas transformaciones, cuando se han hecho en ciudades pensadas por y para el vehículo de motor durante las últimas décadas, pueden ser un verdadero caos. Concretamente, puedo hablar de primera mano de una ciudad como Madrid. En algunas ocasiones he hablado de mi experiencia como ciclista donde disfruto y sufro sus carriles bici, entre otros cambios que está llevando cabo la ciudad.

Lo que más echa de menos cualquier peatón o ciclista es, simplemente, que desde las instituciones no se entiendan sus movimientos, la forma natural en la que actúan y sus necesidades.

Por ejemplo, el carril bici de la Calle Santa Engracia es uno de los más utilizados en Madrid, porque es uno de los más seguros, con acera a un lado y coches aparcados al otro, que hacen de barrera ante el tráfico. No es casualidad que el de Alberto Aguilera, con coches a un lado y taxis y autobuses a otro, apenas acumule ciclistas.

A los peatones les sucede algo parecido. Los nuevos barrios que crecen en las cercanías de Madrid son demasiado anchos, acumulan numerosos carriles (vacíos) para coches y desincentivan los trayectos a pie. Un ejemplo: una rotonda del barrio de Sanchinarro es más grande que la Puerta del Sol de Madrid. Y los barrios con más solera tampoco se quedan atrás. Ejemplos hay muchos y numerosos.

Por norma general, cuando hablamos de bicicletas, miramos a Países Bajos. Y no es de extrañar, porque, muchas veces, avanzan soluciones de movilidad que bien se podrían aplicar en la mayor parte de las ciudades y facilitarían los trayectos en medios alternativos a los vehículos a motor. La clave, una vez más, está en pensar en el usuario.

Un buen ejemplo es la ciudad de Groningen. Hasta 29 cruces urbanos funcionan con semáforos "todo verde" para ciclistas. Son espacios donde los ciclistas pueden moverse con total libertad para coger la vía que más les interese. Un giro a la izquierda, uno de los más peligrosos para un ciclista, no supone aquí ningún riesgo, pues los coches están parados esperando su turno.

Did you know? Groningen was the first city in the Netherlands to implement simultaneous green lights for bikes.



At 29 different intersections, cyclists travel in all four directions at once; turning what might look like total chaos into a safer, more efficient way to get around. pic.twitter.com/ab9hIV6Idk