París pone fin a los viajes de tránsito en sus calles: "Sólo el 30% de los conductores necesita su coche"

París también tendrá un amplio espacio restringido a la circulación en el centro de la ciudad. El proyecto, que debía ponerse en marcha este año, se retrasa hasta principios de 2024 con el objetivo de que esté listo antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

El proyecto, denominado Zona de Tráfico Limitado (ZTL) en un primer momento y rebautizado como Zone apaisée Paris-Centre-Saint-Germain (Zona pacífica Paris-Centro-Saint-Germain), quiere eliminar la circulación de tránsito en los distritos 1, 2, 3 y 4 y parcialmente en los distritos 5, 6 y 7. Será un proyecto similar a la ZBE de Barcelona o a Madrid 360 en la capital.

Como ya sucede en las ciudades españolas mencionadas, París quiere restringir el tráfico de tránsito en el interior de una amplia zona que se extiende a lo largo del Sena, entre la Plaza de la Concordia y la Plaza de la Bastilla y que limita con el barrio de Montmartre. En él se encuentran monumentos como el Museo del Louvre, la Catedral de Notre-Dame o el Centro Pompidou, entre otros.

