Los tiradores aerodinámicos de las puertas de Tesla se congelan. Pero solucionarlo es bastante fácil

Las temperaturas extremas nunca son buenas compañías si hablamos de automoción. La mecánica sufre, la conducción con nieve se complica... o puedes quedarte mirando a tu coche sin poder abrirlo. Esto mismo le ha pasado a un conductor de Tesla que ha explicado su propia historia en Twitter.

Tesla utiliza tiradores enrasados en las puertas para reducir el coeficiente aerodinámico de sus coches, ganar alguna decimilla y rascar un poco más de eficiencia a sus baterías. Es una solución sencilla y elegante que, sin embargo, no parece llevarse bien con el frío extremo.

Today was my first time experiencing the frozen door handle of doom. @elonmusk can we add an option to open the door from the app? pic.twitter.com/t8eBWnWFZD