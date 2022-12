Los Tesla ahora son una consola: Steam llega de forma oficial y es compatible con mandos Bluetooth

La actualización de Navidad está llegando a los Tesla, y entre las novedades que reciben encontramos la integración oficial con Steam, una de las mayores plataformas de videojuegos en la actualidad. En los Model S y Model X podrán ejecutarse todos los juegos de la plataforma, siendo compatibles tanto con teclados como con mandos Bluetooth. Si la conexión acompaña, los Tesla serán ahora una consola.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A