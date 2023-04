Renfe ya permite adquirir su nuevo abono gratuito para viajar hasta septiembre: cómo conseguirlo y qué debes tener en cuenta

Si quieres renovar tu abono gratuito de Renfe para Cercanías, Rodalies o Media Distancia, ya puedes hacerlo. La operadora ferroviaria acaba de anunciar que el trámite para obtener los títulos que permitirán viajar a lo largo del siguiente cuatrimestre, entre el 1 de mayo y 31 de agosto, se ha abierto hoy.

Te explicamos cómo hacerlo. Y qué debes tener en cuenta.

¿Bonos para cuatro meses? Así es. Ante la aceptación que tuvo la medida el año pasado, en diciembre el Consejo de Ministros acordó prorrogarla en 2023. Eso sí, los títulos deben renovarse cada cuatro meses. Lo que Renfe acaba de anunciar ahora es la apertura del plazo para obtener los abonos del segundo cuatrimestre del año, válidos entre el 1 de mayo y 31 de agosto. La gestión está ya disponible y podrá realizarse durante todo el período de vigencia de los títulos.

¿Para qué sirven? Los abonos gratuitos sirven para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe. Si eres usuario de los trenes Avant el título también te puede resultar interesante: ofrecen una bonificación del 50%, el mismo descuento que se aplica a otros trayectos de alta velocidad declarados Obligación de Servicio Público, OSP. Las condiciones son las mismas en todos los casos.

"Además, se incorpora la gratuidad de los servicios ferroviarios de media distancia Avant entre Ourense y A Coruña, Madrid y Salamanca y Murcia y Alicante", explica Renfe, que recuerda que en los Avant que circulan por Castilla y León el gobierno regional financia un 25% adicional del billete, lo que permite una rebaja extra.

¿Cómo conseguirlos? La gestión puedes hacerla a través de la aplicación de Cercanías de Renfe o, en el caso de los abonos de Media Distancia (MD), desde la web de Renfe. También en las estaciones y máquinas de autoventa. Antes deberás registrarte. Ten en cuenta que tendrás que indicar las estaciones de origen/destino habituales, o, en el caso de los MD, las terminales entre las que viajarás.

Si optas por la aplicación para tus abonos de Cercanías o Rodalies obtendrás un código QR que se descargará en tu móvil y tendrás que usar en los controles de las estaciones. Tanto en ese caso como el de los abonos de MD es necesario que antes dejes un depósito: en el primer caso serán 10 euros; en el segundo, 20 para cada servicio. Si has realizado el pago con una tarjeta recuperarás esa fianza de forma automática si has cumplido las condiciones que conllevan los abonos.

¿Qué condiciones son esas? El servicio está pensado para usuarios recurrentes. El depósito se devolverá cuando hayas realizado al menos 16 viajes durante el período de cuatro meses y una vez finalice el período del abono. Si has pagado con tarjeta la devolución será automática. Si lo que has hecho es un pago en metálico podrás recuperar tu dinero en las taquillas de las estaciones.

¿Debo tener algo más en cuenta? Sí. Para evitar que un mismo usuario reserve varias plazas que luego no usará, una picaresca que se detectó con cierta frecuencia el año pasado, Renfe ha adoptado ciertas medidas "de buen uso" de los abonos: para un mismo trayecto únicamente podrás realizar cuatro viajes al día y no se te permitirá formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que haya pasado el triple del tiempo del trayecto programado. En caso de que Renfe considere que has hecho un "uso indebido" del título, como no cancelar viajes con antelación, te avisará dos veces. A la tercera, te anulará el abono y perderás la fianza.

¿Hay alguna novedad? Sí, una que tal vez te interese. La operadora lanza un abono recurrente para servicios de MD pensado para niños menos de 14 años que aún no tienen DNI. El título podrá adquirirse en la web de Renfe o con su app. "El padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino", detalla.

