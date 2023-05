Ya podemos viajar a bordo de un taxi autónomo de Waymo gracias a este vídeo en el interior de uno de ellos

La evolución de la conducción autónoma en movilidad ha sido más lenta de lo que imaginaban sus defensores hace un lustro. A eso se le suma una crisis en la industria que tuvo origen el año pasado cuando Ford y Volkswagen desconectaron inesperadamente Argo AI, su startup de tecnología autónoma. La seguridad siempre ha estado en el centro de todos los cambios y decisiones de este sector incipiente. De hecho, es en la seguridad en la que se apoyan ahora cada vez más empresas para convencer a los reguladores de que los coches autónomos pueden recorrer libremente las calles sin problemas.

Waymo es una de ellas. Y le está yendo realmente bien.

Con más de un millón de personas que mueren en accidentes de coche en todo el mundo cada año, Waymo, la apuesta de Alphabet Inc. en automóviles autónomos, quiere invertir precisamente en seguridad y ya está retirando a los conductores humanos de su flota de prueba de robotaxis en Los Ángeles mientras trabaja para lanzar un servicio de viaje comercial en la segunda ciudad más grande de EEUU.

Hace unos meses, la empresa con sede en California comenzó a probar eléctricos Jaguar I-Pace con equipamiento autónomo, cámaras y sensores. Y algunos periodistas tecnológicos han sido partícipes y testigos de estos viajes de robotaxis, detallando que se comportaban realmente bien en ciudades concurridas como San Francisco, incluso cuando tenían que adentrarse en terreno montañoso, ceder el paso a los peatones en hora punta o realizar difíciles giros.

En un vídeo que se ha viralizado en Twitter, un miembro del equipo de Waymo se sube a uno de los vehículos de la flota y se ve cómo el modelo ha mejorado enormemente con respecto a viajes anteriores vistos en los suburbios de Phoenix, donde la compañía opera desde hace meses, esta vez sin incidentes de frenado brusco y realizando giros a la izquierda y cambios de carril excesivamente cautelosos.

Watch this fully autonomous @Waymo cross Market and then execute THREE back-to-back lane changes during SF rush hour 🤯 Maneuvers like these are routine as we're serving 10K trips/week to external customers! pic.twitter.com/suE3AHANWe