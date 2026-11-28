Desde mañana empieza a aplicarse la Euro 7, la nueva referencia europea de emisiones que tiene como base el Reglamento de la UE 2024/1257 del Parlamento Europeo y del Consejo y tenemos malas y buenas noticias. La mala es que las visitas al taller van a ser más exigentes, frecuentes y seguramente más caras. La buena es que no es una normativa retroactiva.

La norma. La nueva Euro 7 estipula las nuevas reglas de homologación de vehículos en cuanto a emisiones y durabilidad de baterías, porque también atañe a los eléctricos. Para coches y furgonetas los límites de escape se mantienen los de Euro 6, pero el límite de número de partículas pasa a incluir aquellas superiores a 10 nanómetros. La principal novedad es que añade límites a las emisiones que no son de escape, como las partículas de los frenos y la abrasión de los neumáticos para todas las categorías de vehículos de motor.

Desde cuándo y para quién. Afecta a coches, independientemente de su motorización, furgonetas, camiones y autobuses. La clave es que sean nuevos. Y aunque la fecha de comienzo es el 29 de noviembre de 2026, su aplicación es escalonada. Así, desde mañana domingo aplica a modelos nuevos de turismos y furgonetas, es decir, a los que reciban su homologación por primera vez a partir de esa fecha.

Desde el 29 de noviembre de 2027 pasa a ser obligatoria para todos los nuevos que se matriculen, aunque su modelo se hubiera homologado antes. Hasta entonces, podrán convivir coches nuevos Euro 6 y Euro 7. Para camiones y autobuses hay más margen: mayo de 2028 para los nuevos tipos y mayo de 2029 para todos los que se matriculen.

Qué pasa con mi coche. La pregunta del millón: ¿qué pasa con los vehículos que están ya en circulación? Para el parque automovilístico actual, nada: la norma no es retroactiva. Así que tu coche podrá seguir circulando en las mismas condiciones, sin adaptaciones ni sustituciones.

Por qué importa. Porque la regulación deja de mirar solo al tubo de escape, controlando también las partículas de los frenos y el desgaste de los neumáticos. Esta adición permite añadir además a la tecnología de propulsión con más papeletas para ser el estándar de futuro: los eléctricos. Hasta ahora, estaban exentos. Y lo hace poniendo cotas a uno de sus elementos clave, la batería.

La Euro 7 se aprobó en 2024 dentro del Pacto Verde de la política ambiental de la Unión Europea y en la práctica, las consecuencias van a ser directas e indirectas en el mercado de coches nuevos: los coches pequeños y urbanos, generalmente con márgenes más ajustados, tendrán que hacer encajes de bolillos para encajar el coste y seguramente para alguna marca sea otro clavo en el ataúd más en ese segmento del catálogo. En cuanto al usuario: según Motor16, el mantenimiento de aquellos coches que cumplan la Euro 7 podría costar hasta 200 euros más al año.

Las restricciones, al detalle. En escape casi no cambian los números: los límites de óxidos de nitrógeno se mantienen en 60 mg/km en gasolina y 80 mg/km en diésel. Eso sí, se medirá con un equipo que contará partículas desde 10 nanómetros, cuando hasta ahora se centraba en las de 23 nanómetros o más. Además, la norma amplía el periodo en que se deben cumplir los límites hasta 8 años o 160.000 kilómetros en turismos y, con un margen del 20 % en contaminantes gaseosos, hasta 10 años o 200.000 kilómetros.

En frenos, el Parlamento Europeo recoge 3 mg/km de partículas (PM10) para eléctricos puros, 7 mg/km para la mayoría de los vehículos de combustión, híbridos y de pila de combustible y 11 mg/km para las furgonetas de combustión grandes. Ojo a la fecha: desde 2035 se unificarán criterios: será de 3 mg/km por vehículo, para todas las tecnologías de propulsión. Y en baterías, los turismos eléctricos e híbridos enchufables deberán conservar el 80% de su capacidad hasta los cinco años o 100.000 kilómetros y el 72% hasta los ocho años o 160.000 kilómetros. En furgonetas, los valores son del 75% y el 67%.





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Portada | Hiki Liu