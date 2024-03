Los millonarios también pagan a plazos. Esto cuesta financiar un Mercedes Maybach Clase S de más de 250.000 euros

Cuando una persona se plantea gastar más de 200.000 euros en un coche, es porque, muy probablemente, su nivel de ingresos está muy por encima y ya tiene las necesidades básicas más que cubiertas por un patrimonio abultado. O lo que es lo mismo, que prácticamente se puede considerar un millonario.

Sin embargo, llama la atención que una de las mayores marcas de coches de lujo, ofrece la posibilidad de financiar a plazos la compra de uno de sus modelos más elegantes y exclusivos. ¿Los millonarios también pagan a plazos sus compras?

Si nos ajustamos a lo que dicen los datos, para considera que alguien es millonario en España debería tener un patrimonio de, al menos, 2,46 millones de dólares o de 30 millones de dólares para pasar a la categoría de ultrarrico, según datos del Informe de riqueza 2024 de Knight Frank.

El objeto de deseo en cuestión es el impresionante Mercedes Maybach Clase S. Una versión ultrarefinada del Clase S de Mercedes, que apuesta por el lujo más extremo en cualquiera de sus detalles, incluidas una pareja de copas de champán plateadas, asientos traseros First Class con reposapiés elevable y consola central minioficina con mesa desplegable.

Hablamos de un vehículo de 5,47 metros de largo y un peso en vacío de 2.650 kilos con dos opciones de motorización: de combustión, con un motor V12 de 612 CV; e híbrido enchufable que desarrolla hasta 510 CV.

Hablemos de dinero: ¿Cuánto cuesta financiar este coche y por qué no es una locura?

Obviamente, todo este lujo, materiales nobles y equipamiento mecánico tiene un coste. El modelo más sencillo tiene el curioso precio de 200.200,01 euros. No obstante, como acostumbra a suceder en la compra de un vehículo de cualquier gama, configurar el coche a tu gusto tendrá un coste adicional que puede dispararlo fácilmente por encima de los 420.000 euros.

Llegado el momento de pasar por caja, la marca ofrece la posibilidad de financiar el importe de la compra del vehículo. Todo parece bastante normal, salvo que el importe a financiar para el coche que he personalizado a mi gusto es de 410. 679,74 euros.

Cálculo de la financiación del vehículo

En este caso concreto, la financiación tendría una primera cuota de 5.823 euros y tendría que abonar una entrada de 102.669,93 euros y una comisión de apertura de 9.209,49 euros. Después, habría que abonar una cuota mensual de 5.900,52 euros durante 48 meses con un TAE (Tasa Anual Equivalente) del 11,28%. En el mes 49, se deberá realizar un último pago de 107.280,17 euros, que te podrás ahorrar si, transcurrido ese tiempo, devuelves el vehículo o lo cambias por otro.

El total de la operación para el modelo y acabados que he soñado elegido es de 496.484,03 euros. Es decir, habré pagado 76.594,80 euros más en concepto de intereses y gastos de financiación.

Sea por herencia o por méritos propios, alguien que ha conseguido amasar el patrimonio suficiente para plantearse seriamente comprar un vehículo de ese nivel sabe muy bien cómo gestionar su dinero. Por lo que, de nuevo, me asalta la pregunta: ¿por qué alguien iba a querer asumir un coste adicional de más de 76.500 euros por financiar la compra? La respuesta más plausible la encontramos en las inversiones.

Si alguien con los conocimientos adecuados (o con el asesoramiento correcto) invierte en este momento los 308.009,81 euros que se financian en la operación de compra de este Maybach en activos de bolsa u otras inversiones, es bastante probable que, en los 48 meses se financia, le saque un importante rendimiento a ese dinero.

2023 fue un año espectacular para los mercados financieros con ”pelotazos” como los que protagonizaba NVIDIA o las grandes tecnológicas. La misma suerte se pronostica para las energéticas en 2024, con incrementos de doble dígito en la cotización de alguna de ellas. Eso indica que, insisto, con una estrategia de inversiones adecuada, el 11,28% TAE que paga esa financiación puede quedar compensado por unos beneficios mayores.

De ese modo, la cuota que se paga al mes (restándole los beneficios que pueden obtenerse del capital invertido) puede quedar como poco más que un alquiler.

Por otro lado, no se me escapa que las grandes fortunas no operan como lo haríamos el resto de los mortales a la hora de comprar un vehículo o un bien inmueble. En estos casos, lo habitual es que sea una sociedad quien compre el bien, por lo que los planes de renting y otros sistemas de financiación están sujetos a deducciones fiscales que no aplican a una persona física.

