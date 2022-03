Hay un nuevo GPS en Android Auto: HERE WeGo y sus mapas sin conexión gratuitos ya son compatibles

Pocas cosas hay tan estresantes en la carretera que perdernos cuando vamos de camino a un lugar que no conocemos. Para eso se inventaron las aplicaciones de navegación, como Google Maps. Pero, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin cobertura? HERE WeGo hace tiempo que lo soluciona. El problema: no era compatible con Android Auto.

Problema resuelto. Ahora, la aplicación que desde 2016 es propiedad de un consorcio automovilístico formado por BMW, Audi y Daimler, ya está disponible en versión Beta para Android Auto. Una opción que, sin duda, le hará ganar muchos enteros a partir de su gran atractivo: mapas offline de todo el mundo.

Y es que HERE We Go tiene todo lo que le podemos pedir a una aplicación de navegación. En ella se nos muestra el estado del tráfico, las incidencias en la vía (como obras) o los radares, además del límite máximo de la vía y la velocidad a la que circulamos.

Sólo un pero: está en inglés

De momento, para utilizar HERE WeGo como aplicación favorita a la hora de emprender la marcha, tendremos que tener en cuenta que, en Android Auto, la aplicación está en inglés. Esto no sucede en nuestro teléfono móvil pero sí cuando damos el salto al sistema de infoentretenimiento de nuestro vehículo.

Pese a todo, el uso de sus mapas y la configuración de las preferencias es sencillo. Además de contar con un surtido mundial de mapas offline, el uso de HERE WeGo es atractivo porque podemos seleccionar puntos intermedios como gasolineras o áreas de servicio y descanso y establecer restricciones al uso de peajes a la hora de configurar nuestros viajes.

La aplicación es una opción gratuita más que tenemos a nuestra disposición, lo que siempre es interesante. Así, quienes quieran probar algo nuevo, además de Maps, Waze o Coyote (entre otras) ya tienen disponible HERE WeGo. Con el añadido de sus mapas offline, lo que impedirá que nos perdamos si carecemos de cobertura, lo que es para tener muy en cuenta, ahora que el precio de los combustibles se ha disparado y no querremos hacer kilómetros de más.