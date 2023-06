Frente a los coches inmensos, un vehículo rompe moldes en Estados Unidos. Y solo cuesta 5.000 dólares

Hay movimientos que reman a contracorriente, contra cualquier imposición del mercado o (casi) del sentido común y, sin embargo, año a año ganan adeptos y seguidores. Como crear videojuegos para consolas retro o volver a la fotografía analógica química.

En el sector del automóvil, si algo ha caracterizado al mercado es que los coches son, cada día, más grandes. Tan grandes que son habituales los aparcamientos donde ya no entran los coches. El máximo exponente, sin duda, sería este multimillonario que tiene la mayor colección de coches XXXL del mundo.

Hay dos motivos principales. El primero es que los coches son más grandes porque también cuentan con mayores exigencias de seguridad. Han crecido, en parte, obligados por las propias regulaciones. Pero también porque los coches de mayor tamaño resultan más atractivos. No es casual que los topes de gama de cada marca sean siempre los vehículos de mayor tamaño.

Como contrapunto, los coches de menor tamaño siempre han tenido su hueco en el mercado. Sólo de la necesidad de conseguir el coche moderno más pequeño sin renunciar a un mínimo de comodidad se explica el éxito del Smart. Y, con el coche eléctrico, las nuevas regulaciones y un espacio público cada vez más saturado, coches como el Citroën AMI, el nuevo Topolino o el Mobilize Duo quieren encontrar su propio espacio.

El secreto del kei truck es que no es un camión

El secreto de todos los coches anteriores es que, en realidad, no son coches. Es lo mismo que sucede con los llamados "coches sin carné", vehículos que se homologan como cuadriciclos ligeros, que tienen cuatro ruedas, un volante pero que, en el fondo, cumplen con muchas menos exigencias técnicas que un coche al uso.

Esta misma situación se está dando en Estados Unidos. Según Business Insider, los kei truck japoneses se están popularizando en el país. Estos vehículos son la versión comercial del kei car, un vehículo pequeño, de motor liviano (no puede superar los 660 cc y 64 CV) y que triunfa en Japón porque, al contrario que las versiones de mayor tamaño, pagan muchos menos impuestos.

En su versión comercial, esto ha dado como resultado los kei trucks, que tratan de maximizar el espacio disponible (3,4 metros de largo y 1,48 metros de ancho) para aumentar el espacio de carga y la mercancía que pueda trasladar. Vehículos que, nuevamente, son especialmente baratos.

Esto ha motivado que un tercio de las importaciones de Japan Car Direct, especialistas en llevar vehículos japoneses a Estados Unidos, sean kei trucks. Los clientes son variados, cuentan sus responsables a Business Insider. Aseguran que muchos de ellos tienen ranchos o granjas pero que también son coches muy codiciados por los cazadores y los surfistas, quienes buscan el mayor espacio posible en el vehículo más liviano y barato.

Las restricciones, cuentan en el medio, son similares a las que tienen aquí los vehículos sin carné. Los kei trucks no son considerados como coches por lo que en algunos Estados no pueden superar las 25 mph (40 km/h). En España, un cuadriciclo ligero no puede superar los 45 km/h y tiene prohibido circular por una autopista o autovía.

Sin embargo, señalan, estas restricciones no se imponen si el vehículo tiene más de 25 años, uno de los motivos por los que la mayor parte de los coches que importa Japan Car Direct tienen un coste de unos 5.000 dólares, de los cuales la mayor parte de ellos se los lleva el proceso de importación.

