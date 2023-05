España era candidata a llevarse una fábrica de baterías de Tata. Ahora tiene un problema: Reino Unido

Reino Unido toma la delantera para hacerse con la nueva factoría de baterías de Tata Motors, la matriz de Jaguar Land Rover. Así lo ha avanzado Bloomberg, que asegura que la compañía se inclina por situar su nueva instalación en Somerset, al sudoeste de Inglaterra. La noticia es relevante por lo que representa para el sector, pero sobre todo —y en clave nacional— porque la localidad británica no es la única en la carrera por lograr la instalación. Aquí, en España, la persigue Aragón.

Las reacciones, claro, no han tardado.

¿Cuál es la novedad? Que Bloomberg ha avanzado que Tata Group "se inclina" por Reino Unido para su nueva factoría de baterías de coches eléctricos. Y si bien reconoce que la multinacional aún no ha tomado una decisión definitiva e incluso podría decantarse por otra ubicación, la noticia ha generado inquietud en Aragón, que pugna por la misma planta. Buena prueba es que ayer su presidente, Javier Lambán, tuvo que salir a la palestra para asegurar que no da la por perdida.

España no baja los brazos. "Lo publicado no obedece a la realidad", zanjó Lambán sobre la exclusiva de Bloomberg. El dirigente aragonés fue incluso más allá y trasladó el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando para que la factoría se instale en Zuera, Zaragoza. "He hablado con el ministro de Industria, quien se ha mostrado sorprendido por la información publicada y me ha asegurado que el Gobierno sigue negociando con Tata", subrayó: "Economía sigue trabajando con Tata en el intercambio de datos y otras cuestiones técnicas".

¿Y por qué Reino Unido? Bloomberg desliza que Tata Motors se habría inclinado por Inglaterra después de que el Ejecutivo británico le ofreciera un "paquete de ayudas", aunque sin ahondar en detalles ni desgranar cifras. La noticia llega en cualquier caso solo unos meses después de que Financial Times revelase que la multinacional india había reclamado un respaldo de más de 500 millones de libras para fijar su nueva planta en Gran Bretaña. La suma incluiría subvenciones y paquetes de apoyo, como ayudas para costes energéticos e investigación.

Tras ver cómo su producción de vehículos se desplomaba en 2022 a su nivel más bajo desde la década de 1950 debido al cierre de factorías y las interrupciones en la cadena de suministro, el Gobierno británico decidió mover ficha y reservar unos 850 millones de libras para captar fabricantes de baterías. Con ese telón de fondo, que Jaguar y Land Rover opten finalmente por no adquirir baterías en Reino Unido —reconoce Financial Times— supondría un severo varapalo para el sector nacional. "Enviaría una señal sísmica a nivel internacional", explicaba en febrero al diario económico una fuente próxima a las negociaciones.

"Las opciones no se acaban con Tata". Aunque Lambán recalcó ayer que se sigue negociando con la multinacional india para impulsar la factoría de Zuera, quiso también deslizar otro mensaje: hay posibilidades más allá de Tata. "Siempre lo he dicho y lo mantengo, las opciones de Aragón para ser el espacio donde se ubique una fábrica de baterías para coches eléctricos no acaban en Tata. Hay más opciones con mucha verosimilitud", enfatizó el dirigente.

Sus palabras llegan poco después de que se desvelase que Stellantis estudia levantar una nueva factoría de baterías en la Península Ibérica —sus principales fábricas son las de Zaragoza y Vigo— o incluso el interés de BYD por explorar las opciones de España.

¿Qué está en juego? Lo que Tata plantea levantar es una gigafactoría en la que fabricar celdas de batería para los vehículos de sus marcas Jaguar y Land Rover. Según precisaba en febrero El Periódico de Aragón, en el caso de España la ubicación que estaría valorando la multinacional india es la Plataforma Logística e Industrial de Zuera, promovida por el Gobierno aragonés y que contará con 150 hectáreas.

El emplazamiento es el mismo que estudió en su día el grupo Seat-Volkswagen para levantar también una gigafactoría de baterías, si bien finalmente acabó decantándose por Sagunto, en Valencia. Hace unos meses la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguraba que se daban "muy buenas condiciones" para que Tata construyera en Zaragoza la nueva planta.

