Cómo saber si una carretera está cortada por los incendios de este verano: de la DGT a Google Maps

España está viviendo uno de los peores veranos de los últimos años en lo que a incendios se refiere. El calor y el mal trabajo durante el resto del año en los bosques no está ayudando a eliminar una problemática que se repite cada año.

Con temperaturas de récord que superan los 45 grados y una sequía acuciante, los incendios se han descontrolado por nuestro país. Y esto también ha afectado a la movilidad, con numerosas carreteras cortadas, desvíos improvisados y conductores parados durante horas sorprendidos por el imprevisto.

En algunas ocasiones es imposible escapar de una situación como esta y, en ese caso, lo mejor es apartarse a un lado, seguir las indicaciones de los cuerpos de bomberos y entorpecer lo menos posible su labor. Sin embargo, y como os cuento por experiencia propia, también podemos limitar los riesgos y encontrar vías alternativas con facilidad.

Cómo evitar una carretera cortada por un incendio

En mi experiencia, hay tres pilares sobre los que debemos planificar un viaje si tenemos un incendio cerca de una de las carreteras por las que vamos a pasar.

Lo primero es aplicar el sentido común. Habitualmente viajo a Extremadura y mi segunda residencia se encuentra cerca del Parque Nacional de Monfragüe. Este año la autopista A-5 ha llegado a estar cortada por el incendio de casas de Miravete. Un día después tenía que volver a Madrid.

Lo primero que hice fue estar pendiente de las últimas noticias relativas al incendio. Cómo avanzaban las labores de extinción, dónde se habían situado los cortes de la carretera y qué vías alternativas podía coger. Conozco quien salió a la carretera sin tomar ninguna consideración de estas y se vio parado durante horas en un arcén.

Google Maps fue mi segundo recurso. En este caso, también nos puede servir si viajamos a un lugar que no conocemos y no somos conscientes de que un incendio afecta a parte de nuestra ruta. Buscando vías alternativas, un aviso en la aplicación de Google me alertaba de que existía el riesgo de que la carretera fuese cortada por el mencionado incendio. Toda una ayuda si ya estamos en marcha o queremos echar un ojo a la ruta a seguir antes de arrancar el coche.

Por último, la opción más interesante, por ser la vía oficial, es la de los mapas de la DGT. En el portal web del organismo puedes encontrar un apartado denominado "Información e incidencias de tráfico". Hasta él llegamos desde el desplegable "Estado del tráfico" de su página principal.

Pinchando en el enlace, se nos mostrará un mapa con todas las incidencias en las carreteras españolas. Se especifica con globos de aviso cuáles son las carreteras afectadas, los desvíos alternativos y el tipo de incidencia. Es decir, en ella encontramos los cortes por incendios, pero también dónde se ha producido un accidente o dónde hay restricciones a la circulación, como el paso de transportes de gran tonelaje.

También es posible encontrar avisos por mala meteorología (aquí se incluye un aviso de "humo/polvo" por los incendios) o avisos de alerta por derramamientos de sustancias peligrosas, entre otras posibilidades.