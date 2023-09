Los coches se han hecho gigantescos. El problema es que nuestras plazas de parking no

Es posible que a usted, querido lector, le haya ocurrido: llegar al aparcamiento de un centro comercial o un supermercado y pensar "por qué demonios son tan pequeñas estas plazas". Apenas nos cabe el coche, a duras penas podemos abrir las puertas y salimos de ellos con la impresión de que han querido hacer más plazas de las necesarias a costa de una mínima comodidad.

A veces es peor y ocurre en nuestros propios garajes. No es de extrañar: los coches han crecido mucho en los últimos años, pero las plazas de aparcamiento, en su mayoría, no. Las normativas municipales, en muchos casos, no ha cambiado pese al aumento del tamaño de nuestros coches.

Como el síndrome de la rana hervida, es algo que apenas hemos ido notando con el paso de los años, pero que décadas más tarde, cuando hemos cambiado de coche por última vez, nos damos cuenta del problema en el que se ha convertido: este trasto apenas me cabe en el parking.

Cuestión de normativas

En las calles, cuando el aparcamiento es en batería, muchas plazas llevan décadas siendo idénticas, y solo algunos consistorios han considerado ensancharlas tras algún repintado, a costa de perder sitios disponibles. En los aparcamientos privados, ya sean residenciales o ya sean de espacios públicos, se guían por normativas que en muchos casos han quedado obsoletas, redactadas en épocas con coches de otra época. Y qué promotor va a poner sesenta plazas en un parking si le caben setenta cumpliendo la normativa.

Precisamente: hablemos de normativas. La de Madrid que recoge las medidas de las plazas de aparcamiento es su Plan General de Ordenación Urbana, de 1997. En su página 171 especifica que las plazas deben tener unas dimensiones mínimas de entre 4,5 y 5 metros de largo y entre 2,25 y 2,5 metros de anchura, en función de si son para coches medianos o grandes.

Ese requisito mínimo equivale a la longitud total de muchísimos coches actuales, sin destacar por ser muy grandes, apenas dejando menos de un palmo por lado para abrir la puerta.

Hemos recreado en una imagen a escala cómo quedarían en esas plazas, en los dos tamaños que recoge la normativa, el coche más vendido de 2022 (Hyundai Tucson), y el coche más vendido de 1982 (Renault 5).

En el mejor de los casos, el Tucson apenas tiene espacio a su alrdedor, y le queda muy poco espacio para abrir las puertas. En el peor de los casos, ocupa toda la plaza longitudinalmente y el espacio para abrir la puerta es realmente reducido, cerca de lo inusable si otro coche estaciona demasiado cerca. Motivo por el que empieza a ser habitual en aparcamientos públicos ver que no se respetan las líneas: no es (solo) cuestión de morro, también de límites físicos.

El Renault 5, en cambio, tiene espacio más que suficiente en la plaza más pequeña... Y todavía mayor en la plaza grande.

Como por supuesto la vida no termina en Madrid, ahí vamos con lo que plantean otras normativas municipales sobre las dimensiones de las plazas de aparcamiento.



longitud min. anchura min. año de normativa Madrid 4,5 m 2,25 m 1997 BARCELONA 4,5 m 2,2 m 1998 VALENCIA 4,5 m 4,5 m 1994 MÁLAGA 5 m 2,5 m 2011 sevilla 4,5 m 2,25 m 2007 bilbao 4,8 m 2,4 m 2022 zaragoza 4,5 m 2,2 m 1983

Las diferencias de tamaño que ofrecen algunas ciudades va bastante relacionada con la antigüedad de su normativa, que en ocasiones permite excepciones como que un 20% de las plazas tengan dimensiones inferiores (cuatro metros de longitud).

Y cuestión de los fabricantes

Ahora vamos con otra comparativa: la diferencia de tamaño de varios modelos de coche en distintas generaciones, una estupenda forma de entender cómo incluso un mismo coche tiene poco que ver en cuanto a dimensiones en función de a qué década pertenezca su generación.

longitud anchura VOLKSWAGEN GOLF II (1983) 4,04 m 1,70 m volkswagen golf iv (1997) 4,15 m 1,74 m volkswagen golf vi (2008) 4,20 m 1,78 m VOLKSWAGEN GOLF VIII (2019) 4,28 m 1,79 m

longitud anchura seat ibiza i (1984) 3,64 m 1,61 m SEAT IBIZA III (2003) 3,96 m 1,70 m SEAT IBIZA iv (2017) 4,06 m 1,78 m

longitud anchura mercedes clase C (1993) 4,51 m 1,72 m MERCEDES CLASE C (2000) 4,53 m 1,73 m MERCEDES CLASE C (2014) 4,69 m 1,81 m

longitud anchura BMW SERIE 3 (1975) 4,35 m 1,61 m BMW SERIE 3 (1990) 4,43 m 1,70 m BMW SERIE 3 (1997) 4,47 m 1,74 m BMW SERIE 3 (2004) 4,49 m 1,76 m BMW SERIE 3 (2019) 4,71 m 1,83 m

Más allá de modelos concretos, a nivel de fabricantes la cuestión del aumento de tamaño generalizado está ahí. En las últimas tres o cuatro décadas hemos pasado de volúmenes de cabina de entre ocho y diez metros cúbicos a más de once como norma general.

Ahora la situación ha propiciado elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, asegurarnos, cinta métrica en mano, de que el coche que queremos comprar nos cabrá en nuestra plaza de garaje.

O no asumir que cualquier sitio será apropiado para nuestro vehículo, bajo riesgo de que asome más de medio metro. O que directamente las puertas ni abran, como en aquella estupenda escena de Los Simpson. Porque todo lo anticiparon Los Simpson.

