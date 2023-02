Un barrio sin reglas de movilidad: cómo Villaverde se va a convertir en un vivero de drones y coches autónomos

Un dron sobrevolando el "espacio aéreos" que vemos desde nuestra ventana. Un robot de reparto de comida que nos cruzamos en la puerta de casa. Y un coche autónomo que nos cede el paso en el cruce antes de entrar en el metro para abandonar lo que se conocerá como el Sandbox de Movilidad de Madrid.

La ciudad ha aprobado el texto inicial de la nueva ordenanza para la creación de un espacio de 20 km2 en el Distrito de Villaverde donde las empresas podrán poner a prueba en un entorno real productos relacionados con la movilidad y la nueva forma de entender las ciudades.

La fotografía descrita en el primer párrafo no deja de ser un poco utópica. De momento, el texto ha pasado a la fase de consulta pública pero ya ha asentado todos los pilares para que este "entorno de pruebas cerrado y seguro en el que pueden ensayarse innovaciones tecnológicas en espacios controlados y con población real antes de ser comercializadas o implantadas masivamente", en palabras del Ayuntamiento de Madrid, tenga lugar.

El objetivo final es que se flexibilicen las normas para ofrecer un espacio a las empresas para que prueben, por ejemplo, sus robots autónomos o drones de reparto de comida, coches autónomos o, sencillamente, "farolas inteligentes que reduzcan la intensidad de la luz si no detectan actividad a su alrededor", según ha explicado Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid en la rueda de prensa del anuncio.

Además de ver los avances de estas empresas en las calles, este espacio con normas más laxas también servirá para potenciar el desarrollo de las innovaciones, acortando los plazos y reduciendo la burocracia que sería necesaria para poner en marcha las pruebas en las calles del resto de la ciudad.

Un coche autónomo que se para delante del niño

Este es el ejemplo que ha puesto Ángel Niño, Concejal Delegado de Área de Innovación y Emprendimiento en la ciudad para explicar las ventajas que deberían encontrarse los ciudadanos de Villaverde.

El proyecto de Sandbox ha visto ahora aprobado su texto inicial, pero lleva más de dos años sobre la mesa del consistorio de la capital. Tiempo suficiente para que hayan mostrado su interés empresas como Goggo Network, que esperan poner en las calles su nuevo sistema de robots de reparto completamente autónomos o su foodtruck (también autónomo), un dron logístico de Globalvia y eHang o un coche autónomo de la Universidad de la Nebrija y FEM Expert.

No es casualidad por tanto, que desde el área de innovación se pusiera el foco en este último punto, recalcando la supuesta mejora en la seguridad que deberían recibir los vecinos del distrito con un proyecto de este calado. Según Niño, la elección del distrito está marcada por la intención de "regenerar barrios" a los que no llegan proyectos de este tipo por tener "no tan alta renta socioeconómica".

La duda es cómo se aceptarán estas pruebas de vehículos y artefactos experimentales en situaciones reales. Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha recalcado que este área sólo será comparable en el mundo a los que se ofrecen en Singapur y California para el desarrollo de, entre otros, vehículos autónomos.

Precisamente desde California nos han llegado las reticencias de los reguladores de movilidad de San Francisco de extender el espacio para las pruebas de vehículos autónomos. La duda es cómo convivirán los vecinos con estos nuevos agentes en el tráfico terrestre y aéreo o si llegaremos a ver situaciones tan curiosas como la de aquel coche autónomo que huía de la policía.

Foto | Goggo Network