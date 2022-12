Baidu sube la apuesta en la carrera por el robotaxi: su sistema Apollo Go ya cubre 130 kilómetros en Wuhan

Baidu pisa el acelerador en su apuesta por los taxis sin conductor. El gigante tecnológico chino ha decidido expandir el alcance de su plataforma de transporte autónomo, Apollo Go, incrementando su área de operación, flota y horario de servicios, adentrándose incluso en la franja nocturna.

Los cambios son importantes tanto por lo que suponen para el área comercial de Wuhan, territorio que se verá directamente beneficiado por las novedades, como por lo que muestra de la apuesta de Baidu por sus servicios de taxi autónomo. El objetivo de la compañía es que en cuestión de un año —finales de 2023— abarque el mayor área de servicio de transportes sin conductor del mundo.

Hasta ahora los robotaxis de Baidu circulaban solo por la ciudad entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Con el cambio esa franja se amplía de forma considerable y cubre parte del horario nocturno, con menor visibilidad: el servicio arrancará ya a las siete de la madrugada y se extenderá hasta las once de la noche. Para sus operaciones se favorecerá de la tecnología aplicada por Baidu, que este mismo verano presentó su nuevo modelo Apollo RT6, un taxi eléctrico y con un nivel 4 de conducción autónoma que incorpora hasta 38 sensores, incluidas ocho LIDAR y 12 cámaras.

Además de una mayor franja horaria, el servicio de robotaxis abarcará también una mayor superficie de Wuhan, triplicando su área de operaciones. Con la expansión —precisa el periódico oficial Diario del Pueblo— la plataforma autónoma de transporte Apollo Go cubrirá una superficie de alrededor de 130 kilómetros cuadrados (km2) y una población de un millón de habitantes.

Para hacer frente al aumento de superficie y horarios y lograr su objetivo de abarcar a finales de 2023 el mayor área de servicio de transporte autónomo del mundo, Baidu plantea también reforzar su flota con aproximadamente 200 nuevos robotaxis que entrarán en funcionamiento ya en 2023.

El anuncio llega solo unos meses después de que Apollo Go aterrizara en Wuhan: la plataforma empezó a operar en la ciudad en mayo y poco después obtenía los permisos para ofrecer el servicio de robotaxi autónomo en la ciudad y Chongqing, otra gran población del país. Antes ya había logrado el plácet de las autoridades para los servicios sin conductor en carreteras abiertas de Pekín.

