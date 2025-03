Las aerolíneas están empezando a regular y restringir el uso de power banks en los aviones: Corea del Sur marca el camino

Cuando una mariposa bate sus alas, puede desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Y, cuando un avión se incendia en Corea del Sur, las reglas sobre viajar con baterías en aviones pueden cambiar drásticamente. Es lo que ha ocurrido tras el incendio de un Airbus A321-231 de Air Busan el pasado 28 de enero, un hecho que ha llevado al Gobierno surcoreano a reabrir el debate sobre las power banks en los aviones.

Pero el problema es que cada aerolínea está marcando sus propias reglas.

El incendio. La noche de ese martes de enero, el Airbus 321 de la aerolínea surcoreana tenía previsto volar a Hong Kong cuando, cerca de la cola de la nave y antes del despegue, se originó un incendio. Los 176 pasajeros fueron evacuados, sin lamentar víctimas mortales, y enseguida se identificó un posible culpable: una power bank.

Los viajeros que estaban cerca del accidente comentaron que se escuchó como un sonido de rotura en uno de los compartimentos superiores y, acto seguido, aparecieron las llamas. La tripulación intentó sofocarlas mediante los extintores, pero el fuego se propagó a gran velocidad.

Medidas nacionales. Tras la investigación, las autoridades consideraron que lo más probable es que fuera un cargador portátil el que inició el fuego y esto ha llevado al Gobierno surcoreano aplicar una serie de medidas para las aerolíneas nacionales. Desde el 1 de marzo, quien viaje con un cargador portátil, deberá tenerlo siempre a mano.

No se podrán guardar en los compartimentos superiores para que, si ocurre algo, se puedan activar los protocolos de seguridad. No es la única restricción, ya que tampoco se podrán llevar más de cinco baterías de litio de repuesto (no sólo hablamos de power banks, sino baterías de cámaras o de un dron) y cada una de ellas debe ser de 100 Wh como máximo.

Siguiendo el ejemplo. La medida no sólo ha llamado la atención de los usuarios surcoreanos, y otras aerolíneas asiáticas están implementando diferentes acciones para minimizar el riesgo de que una batería entre en combustión en pleno vuelo. Por ejemplo, EVA Air y China Airlines prohíben, también desde el 1 de marzo, usar la power bank en pleno vuelo y cargarla usando las tomas USB de los asientos.

Asimismo, Thai Airways, Singapore Airlines y sus filiales aplicarán medidas similares a partir del 1 de abril.

No todas. Ahora bien, no todas las compañías están siguiendo esto. Un ejemplo es la aerolínea Cathay Pacific Airways, de Hong Kong, que no va a aplicar restricciones a la hora de portar baterías portátiles y usarlas en cabina siempre que esas baterías sean de hasta 160 Wh. La única medida que aplicarán es la prohibición de recargar la power bank usando la toma de energía de los asientos.

¿Y en occidente? El problema para los viajeros es que, con cada aerolínea imponiendo sus propias normas, viajar puede ser un jaleo. Existe una guía internacional, como la prohibición de facturar las baterías y power banks o la imposibilidad de llevar baterías que tengan potencia de más de 160 Wh. Pero ese incendio en la otra punta del mundo puede tener consecuencias.

Mitchell Fox es el director del Centro de Seguridad de Aviación en el territorio de Asia-Pacífico y comentó a New York Times que no hay un estándar industrial sobre cómo las aerolíneas regulan las power banks. “Cuando surge un problema, lleva un tiempo que todos lo comprendan”, afirmó, y llegados a este punto sólo queda esperar a ver si este tipo de medidas en Asia terminan afectando a las aerolíneas occidentales.

