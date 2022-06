Alemania decidió poner todos sus trenes a 9 euros al mes. El resultado es este impresionante gráfico

Alemania nunca ha visto tan caro el precio de la gasolina y el diésel. Igual que sucede en España, sus conductores temen cada día ir a repostar gasolina. Además de otras medidas que han tomado en Europa, el gobierno germano ha optado por centrarse en el tren. Y el plan está saliendo a la perfección. Al menos para los ciudadanos.

La guerra en Europa. Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania han sido devastadoras para Alemania. El país germano es uno de los que más reticencias ha puesto para sacar adelante las medidas europeas contra Rusia. En gran parte, su petróleo, su gas y su carbón provienen del país invasor y cerrar este grifo ha provocado un importante incremento de los precios e, incluso, ha puesto en duda el abastecimiento de estas fuentes energéticas.

Medidas alternativas. Con el precio de los combustibles disparados en toda Europa, los gobiernos han tenido que intervenir de una u otra manera en el mercado para subvencionar parte de lo que pagamos por el diésel y la gasolina. Alemania también paga parte de estos combustibles fósiles, al igual que España, Francia o Portugal.

Pero, además de esta decisión, desde el 1 de junio los alemanes pueden viajar por todo el país en tren con un pago mensual de nueve euros. En esta medida no entran los trenes de larga distancia (ICE, la alta velocidad alemana, ni tampoco los Intercity). Y, a pesar de todo, la medida está siendo un rotundo éxito. Los viajes en tren se han desbordado.

Hoy, a Münich. Y mañana a Berlin y pasado a Stuttgart. Todos los trenes de servicio público y las rutas regionales y locales están incluidas en el servicio. Esto quiere decir que los alemanes pueden moverse por todo el país por nueve euros. Y, además, si el retraso en uno de estos trenes es de más de 20 minutos, puedes moverte gratis en un tren de larga distancia.

La medida estará disponible durante junio, julio y agosto. Queda por ver cómo repercute esto en el turismo nacional pero lo que ya sabemos es que, tal y como recoge Prabin Joel Jones, experto en movilidad, el uso del tren se ha disparado por encima de los 2,4 millones de viajes. Antes de la medida, se realizaban alrededor de 1,5 millones de trayectos en tren.

Impact of €9 ticket in Germany. Crazy spike in train journeys. I hope a big bunch of this is mode shift from cars. pic.twitter.com/89zNcGcDKc