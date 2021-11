POCO M4 Pro 5G: el nuevo aspirante al podio de la gama media llega con 90 Hz y más megapíxeles

POCO acaba de presentar su nuevo smartphone para competir en la gama media. Hablamos del anticipado POCO M4 Pro 5G, un terminal que llega a un precio reducido, con conectividad 5G y un sistema de doble cámara en el que destacan los 50 megapíxeles de su sensor principal.

El POCO M4 Pro 5G (cuya ficha técnica recuerda a la del Redmi Note 11) estará disponible a partir del 11 de noveiembre en diferentes versiones de memoria RAM y almacenamiento interno cuyos precios parten de los 229 euros. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del POCO M4 Pro 5G



poco m4 pro 5g dimensiones y peso 163,56 x 75,78 x 8,75 mm 195 gramos pantalla IPS/LCD de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 450 nits Tasa de refresco: 90 Hz Tasa de refresco táctil: 240 Hz DynamicSwitch (50/60/90 Hz) Gorilla Glass 3 procesador MediaTek Dimensity 810 GPU ARM Mali-G57 MC2 memoria ram 4/6 GB LPDDR4x Dynamic RAM almacenamiento interno 64/128 GB UFS 2.2 Ampliable con tarjetas microSD cámara trasera 50 MP f/1.8 Gran angular 8 MP, 119º, f/2.2 cámara delantera 16 MP f/2.45 batería 5.000 mAh Carga rápida 33W sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5 para POCO conectividad Dual 5G Standby 4G Bluetooth 5.1 WiFi 2,4/5 GHz USB tipo C otros Lector de huellas lateral Accesos directos en el lector de huellas Desbloqueo facial Doble altavoz Jack de 3,5 mm Sensor infrarrojos precio 4/64 GB: 229 euros 6/128 GB: 249 euros

Diseño colorido y 90 Hz

El POCO M4 Pro es un dispositivo algo pesado, con casi 200 gramos de peso, y de un grosor medio de 8,75 milímetros. Su trasera está disponible en tres colores, a saber negro, azul y un llamativo amarillo POCO que no va a pasar desapercibido. En la parte superior tiene un enorme módulo, similar al del Xiaomi Mi 11 Ultra, que aloja las dos cámaras principales. Porque no, aunque lo parezca no tiene cuatro o cinco cámaras, sino dos.

Repartidos por su chasis tenemos dos altavoces, un puerto USB tipo C y dos cosas que no se ven todos los días: jack de auriculares y sensor infrarrojos. De esa forma, podremos usar el móvil con los auriculares cableados de toda la vida y controlar electrodomésticos o la tele con el sensor infrarrojos.

En cuanto a la pantalla, el POCO M4 Pro 5G incorpora un panel IPS/LCD de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y 90 Hz de tasa de refresco. Es una tasa de refresco adaptativa a 50, 60 y 90 Hz, por lo que cambiará según el contenido. Su tasa de muestreo táctil es de 240 Hz y está protegida por Gorilla Glass 3.

Motor MediaTek y doble cámara

Si pasamos al interior encontraremos un motor firmado por MediaTek. En concreto, el POCO M4 Pro 5G monta un procesador MediaTek Dimensity 810 de seis nanómetros. Este SoC tiene ocho núcleos, dos de ello Cortex-A76 a 2,4 GHz y seis Cortex-A55 a 2 GHz, además de un módem 5G integrado y una GPU ARM Mali-G52 MC2.

Le acompañan cuatro o seis gigas de memoria RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. No son los componentes más rápidos del mercado, pero tampoco los más lentos. Cabe destacar que el almacenamiento interno se puede ampliar con tarjetas microSD.

Para alimentar a todo este conjunto, el terminal tiene una batería de 5.000 mAh y un sistema de carga rápida de 33W. De acuerdo a la propia compañía, se puede cargar al 100% en 59 minutos. El sistema operativo, por su parte, es Android 11 con MIUI 12.5 para POCO, pero cabe esperar que se actualice a Android 12 en algún momento.

Finalmente, y en lo referente a la cámara, el módulo podría dar a entender que tiene entre tres y cinco, pero no. Realmente tiene dos, una principal de 50 megapíxeles y un gran angular de ocho megapíxeles con 119º de campo de visión. La cámara frontal, oculta en la perforación de la pantalla, se queda en 16 megapíxeles.

Versiones y precio del POCO M4 Pro 5G

El POCO M4 Pro 5G estará disponible a partir del 11 de noviembre en color azul, negro y amarillo. Las versiones y sus correspondientes precios son los que siguen: