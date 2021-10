Android 12 ya está aquí: requisitos mínimos, móviles compatibles, novedades y cómo actualizar

Ya ha empezado a llegar Android 12, y mientras los primeros dispositivos compatibles empiezan a recibirlo, te traemos toda la información respecto a esta nueva actualización. Así, si no tienes bien claro algo relacionado con ella, intentaremos solucionarte todas las dudas con la mentalidad de Xataka Basics, aunque sean preguntas sencillas.

Por eso, empezaremos a hablarte de los requisitos mínimos o lo que vas a necesitar para poder instalar la actualización. Luego, pasaremos a decirte los móviles compatibles, y te diremos cuáles son las principales novedades que va a atraer Android 12. Para terminar, te recordaremos brevemente cómo actualizar.

Qué requisitos mínimos tiene Android 12

Si quieres poder tener Android 12 en tu móvil, vas a necesitar cumplir con una serie de requisitos. Son exactamente los mismos que con cualquier versión de Android que se ha lanzado anteriormente, pero los repetiremos para todos aquellos usuarios que quizá no tengan conocimientos o nunca hayan leído sobre esto.

Lo primero que debes saber es que necesitarás un móvil que vaya a ser compatible con esta versión. Los modelos que van a actualizar dependen siempre de cada fabricante. Lo que hace Google es lanzar el código fuente del sistema operativo y ocuparse después de adaptarlo a los móviles que ellos fabrican y actualizarlos. Luego, cada fabricante tiene que coger este código fuente y adaptarlo a sus propios móviles.

Esto quiere decir que las versiones de Android no tienen una serie de requisitos mínimos como Windows, que si tu móvil los cumple lo puedes instalar. Aunque tengas un móvil perfectamente capaz, si la empresa que lo ha fabricado no quiere adaptar Android a ese modelo, entonces no lo vas a poder recibir de forma oficial.

Evidentemente, si tu móvil no ha actualizado a Android 11 no actualizará a Android 12, porque tu fabricante ya habrá abandonado el dispositivo en cuanto a las actualizaciones de sistema operativo. También necesitarás tener vinculada una cuenta de Google en tu móvil, ya que es el requisito del sistema operativo para poder descargar contenido.

Qué móviles serán compatibles con Android 12

Todavía no hay una lista definitiva de móviles que van a actualizar a Android 12. Por lo tanto, de forma oficial, los únicos móviles que sabemos que van a actualizar a Android 12 son aquellos que han podido instalar la beta de Android 12.

Pero vamos a empezar con la lista de móviles Pixel de Google que reciben Android 12, que son los que ya lo han empezado a recibir. No son todos los Pixel que se han fabricado, pero si hay algunos que tienen algunos años a sus espaldas. Esta es la lista:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Además de estos móviles, estos son el resto de móviles que también se sabe que recibirán Android 12, porque han participado en su beta:

ASUS Zenfone 8

Redmi K30 Pro / Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi 10

Redmi Note 8 (2021)

OPPO Find X3 Pro

POCO X3 Pro

TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7Legend

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G / NE

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Xiaomi Pad 5 / Pro /5G

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Además de estos dispositivos de la lista, es de esperar que los principales fabricantes actualicen sus últimos buques insignia, como pueden ser Samsung, OnePlus o Sony. Eso sí, tanto los móviles de la lista como los que puedan actualizar el resto, cada fabricante llevará su propio ritmo de actualización en cada uno de los dispositivos que decida actualizar.

Principales novedades

Ahora, vamos a decirte de forma resumida cuáles son las principales novedades de Android 12, de forma que sepas qué te vas a encontrar cuanto te llegue la actualización. Ten en cuenta que puede que algunas de estas novedades no las recibas o las recibas de diferente manera, ya que dependerá de la capa de personalización de cada fabricante.

Material You : La versión nativa de Android tiene un diseño completamente nuevo en la interfaz. Luce muy bonito y colorido, y las aplicaciones se adaptan a los colores del fondo de pantalla. Aquí, como te hemos dicho, si el fabricante de tu móvil tiene una capa de personalización con un diseño propio, es posible que no implemente Material You.

: La versión nativa de Android tiene un diseño completamente nuevo en la interfaz. Luce muy bonito y colorido, y las aplicaciones se adaptan a los colores del fondo de pantalla. Aquí, como te hemos dicho, si el fabricante de tu móvil tiene una capa de personalización con un diseño propio, es posible que no implemente Material You. Widgets rediseñados : Google también ha rediseñado todos los widgets propios para adoptar el mismo diseño que Material You. El resto de widgets de cada app, dependerá de si sus desarrolladores deciden adaptarlos o no.

: Google también ha rediseñado todos los widgets propios para adoptar el mismo diseño que Material You. El resto de widgets de cada app, dependerá de si sus desarrolladores deciden adaptarlos o no. Pantallas de presentación de inicio de aplicaciones : Las aplicaciones empezarán a mostrar una pantalla de inicio al abrirse, por defecto con su icono, pero se pueden usar otras cosas. Esta pantalla aparecerá mientras se carga el contenido.

: Las aplicaciones empezarán a mostrar una pantalla de inicio al abrirse, por defecto con su icono, pero se pueden usar otras cosas. Esta pantalla aparecerá mientras se carga el contenido. Mejora de rendimiento : Se reduce en un 22% el tiempo de CPU que se usa en los servicios centrales del sistema. El uso de grandes núcleos se reduce en un 15%, haciendo que las apps se abran más rápido.

: Se reduce en un 22% el tiempo de CPU que se usa en los servicios centrales del sistema. El uso de grandes núcleos se reduce en un 15%, haciendo que las apps se abran más rápido. Panel de privacidad : Nuevo panel de privacidad en los ajustes, donde ver cuándo una app accede al micrófono, la cámara y los datos de ubicación.

: Nuevo panel de privacidad en los ajustes, donde ver cuándo una app accede al micrófono, la cámara y los datos de ubicación. Indicadores de micrófono y cámara : Aparecerán cuando una aplicación esté accediendo al micrófono o la cámara.

: Aparecerán cuando una aplicación esté accediendo al micrófono o la cámara. Alternancia de micrófono y cámara : En los ajustes rápidos podrás desactivar el acceso a la cámara y micrófono en todas las apps.

: En los ajustes rápidos podrás desactivar el acceso a la cámara y micrófono en todas las apps. Ubicación aproximada : Puedes hacer que en vez de darle tu ubicación precisa a una app, solo le des la aproximada para que no sepa exactamente dónde estás.

: Puedes hacer que en vez de darle tu ubicación precisa a una app, solo le des la aproximada para que no sepa exactamente dónde estás. Permisos de dispositivos cercanos: Ahora tendrás un nuevo permiso para decidir si quieres detectar dispositivos cercanos sin necesidad de activar el permiso de ubicación.

Cómo actualizar a Android 12

Para actualizar a Android 12, lo primero es esperar que el fabricante de tu móvil envíe la actualización. Una vez solucionado eso, entra en los ajustes y ve a la sección de Sistema, que es donde aparece la información relacionada con el móvil.

Dentro de las opciones de Sistema, tienes que bajar casi hasta abajo del todo y pulsar en la opción de Actualización del sistema. Es posible que esta opción esté escondida en el desplegable Avanzado dentro de Sistema. Y si no lo encuentras, puedes usar los buscadores de los ajustes para encontrar esta opción escribiendo su nombre.

Una vez estés dentro de las opciones de Actualización del sistema, tienes que buscar nuevas actualizaciones hasta que te aparezca la de Android 12. Recuerda que estas actualizaciones no le empiezan a llegar a la vez a todos los móviles, y que a esos que no son móviles de Google puede tardarles todavía varios meses, ya que depende de cada fabricante.

Si la actualización se te para porque estás usando el móvil, en la pantalla de actualización tendrás el botón de Reanudar para forzarla. En algunos casos puede que primero tengas que aplicar algunas otras actualizaciones pendientes. Cuando la descarga termine, pulsa en el botón de Reiniciar ahora para que Android se reinicie e instale la nueva versión del sistema operativo.