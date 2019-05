Xiaomi nos prepara para la llegada de un supuesto Mi 9T, una mezcla entre el Xiaomi Mi 9 y el Redmi K20

Xiaomi está ahora mismo a un ritmo desenfrenado de lanzamientos, tan sólo ayer nos presentó su Redmi K20, un impresionante gama alta de precio imbatible, y hasta un portátil bajo la marca Redmi. Hoy la compañía confirmó a través de su cuenta de Twitter que un nuevo smartphone se acerca y los rumores apuntan a que será el Xiaomi Mi 9T.

Hace unos días, se descubrió que Xiaomi había registrado el nombre de 'Mi 9T' en Tailandia y otros países, y en aquel entonces se habló de que este smartphone sería la versión internacional del recién presentado Redmi K2O, que por el momento sólo salió en China.

Hoy con la imagen mostrada en Twitter por Xiaomi y el mensaje que la acompaña, tenemos nuevas pistas de este nuevo smartphone que aún no tiene fecha de lanzamiento ni detalles concretos.

K, I or T...Which letter would you choose for the newest member of our Mi9 family? why? #PopUpInStyle pic.twitter.com/Ks5xokWrUG