RedmiBook 14: el portátil más económico de Xiaomi llega con procesador i7, pero sin rastro de USB-C

Xiaomi lleva años lanzando portátiles de mucho nivel a precios muy económicos, y siguiendo la nueva estrategia de lanzamientos de productos más económicos bajo la marca Redmi, la compañía acaba de presentar junto a los Redmi K20 y Redmi K20 Pro el RedmiBook 14, un portátil de 14 pulgadas con el que la compañía quiere competir directamente con el Honor MagicBook 14, tal y como han mencionado en la presentación.

Para ser un ordenador portátil de entrada, el RedmiBook 14 no deja ninguna gran especificación atrás. Si bien no cuenta con una gran tarjeta gráfica dedicada, sí incorpora la NVIDIA GeForce MX250 de 25W, lo que le pone bastante por delante de la integrada de Intel y un paso más allá de modelos con MX150, que es la que aún integran algunos ultrabooks premium de precio mucho mayor. Como anteriores modelos de la firma asiática, el RedmiBook 14 llega con Windows 10.

Ficha técnica del Xiaomi RedmiBook 14

Xiaomi RedmiBook 14 Pantalla 14" Full HD (81,2% ocupado del frontal) Procesador i5-8259U i7-8265U RAM 8 GB Almacenamiento SSD 256 GB 512 GB Batería 46Whr Peso 1,5 kilogramos Grosor 17,95 mm Sistema Operativo Windows 10 Precios 517 euros al cambio 555 euros al cambio 649 euros al cambio

Pantalla Full HD de 14" para un peso ligero de 1.5 kg en un cuerpo metálico

Como sus hermanos mayores de Xiaomi, el RedmiBook 14 no alcanza UHD o resolución 2K y se queda en Full HD 1080p, por lo que no hay aquí nada de resoluciones "retina" o de alta densidad. Con una pantalla Full HD el equipo es competitivo y puede mantener una buena autonomía, que la compañía cifra en 10 horas, aunque no especifica bajo qué carga de trabajo. Ayudará en el sentido energético un modo "Modern Standby", que además le permite activarse desde el reposo en 1,2 segundos. El portátil se carga al 50%, según Xiaomi, en 35 minutos.

Estéticamente, la parte de la pantalla no podemos decir que parezca "sin marcos", porque la barbilla es considerable, pero el RedmiBook 14 presume de tener un 81,2% de su frontal superior ocupado por su pantalla.

El diseño una vez abierto recuerda mucho a los de Apple por su trackpad de gran tamaño y sobre todo con el teclado, similar al de los de los MacBook pre-2015, con teclas con más recorrido (1,3 mm según Xiaomi). El sonido, que emana de altavoces situados en la parte trasera de su cuerpo, cuenta con el apoyo de efectos de sonido de DTS.

Potencia por el precio, pero carencias en conectividad

El RedmiBook 14 cuenta con, a priori, todo lo que un usuario, incluso avanzado, puede querer en un portátil de peso y dimensiones reducida. En su modelo base integra un procesador Intel i5-8265U, mientras que el modelo superior lleva un i7-8265U, ambos pertenecientes a la generación de Whiskey Lake, para la que hoy en el Computex han presentado sucesores de 10 nanómetros. De momento, aquí, nos tendremos que conformar con cuatro núcleos y 8 hilos, pero en 14 nanómetros. Xiaomi dice que utiliza un sistema de ventilación eficiente, con un área de ventilación un 25% más grande que el del MagicBook, lo que debería servir para no incurrir en una limitación térmica excesiva.

En cuanto a la RAM, ambas versiones llegan con 8 GB, mientras que en el almacenamiento sí hay diferencias, con un SSD de 256 GB para el modelo inferior con i5 y un SSD de 512 GB para el modelo superior con i7. La compañía no especifica la interfaz del almacenamiento, pero a estos precios es poco frecuente ver memorias NVMe.

Respecto al chip gráfico, como decíamos, se trata de una MX250 de NVIDIA, presentada este mismo año, pero que sigue con arquitectura Turing. La marca muestra un incremento de potencia sobre la MX150, pero nada exagerado. Claramente, el RedmiBook 14 no es un portátil para gamers, pero sí podrá ejecutar títulos medianos en 1080p con valores medios.

Donde el Xiaomi RedmiBook 14 presenta carencias importantes es en el apartado de conectividad, pues el equipo llega con dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, un puerto HDMI y un puerto jack de auriculares de 3,5 milímetros.

La gran pregunta que queda es, ¿dónde está el puerto USB-C que lleva en la industria desde 2015? Este RedmiBook 14 sigue el camino de Microsoft y de momento no hay noticias del "nuevo" puerto, ni siquiera como puerto de carga. En su rango de precios puede no ser un problema, pero la realidad de la industria demanda ya contar con puertos reversibles, y con velocidades más rápidas que los 5 Gbps que como máximo ofrece USB 3.0.

Versiones y precios del RedmiBook 14

Xiaomi ha mencionado tres versiones del RedmiBook 14, dos con con procesador i5 y otra con i7. Los tres modelos, eso sí, cuentan con la MX250 de Nvidia, por lo que la gran diferencia estará en el procesador y en el almacenamiento, ya que el modelo inferior cuenta con 256 GB y el superior con 512 GB. Los precios son los siguientes: