Xiaomi muestra de nuevo su dispositivo plegable en un vídeo teaser: aparece funcionando y plegándose muy fácilmente

No, no nos hemos olvidado de los móviles plegables después de un MWC 2019 plagado de ellos, físicamente presentes pero bastante inaccesibles. Las propuestas de Huawei, Samsung y el Flexipai (el primero de todos) ya son una realidad (al menos tienen precio y fechas de lanzamiento previstas), y desde Xiaomi han enviado un nuevo vídeo de su dispositivo plegable, supuestamente funcional.

Unas imágenes que encajan con lo anteriormente visto y que muestran un dispositivo inicialmente del tamaño de un tablet pequeño, que al plegarse de un lado y otro se reduce, quedando en dimensiones más parecidas a las de un móvil. Por el momento se trata de un anticipo más, mostrando además cierta facilidad en plegarlo.

El vídeo en cuestión ha aparecido publicado en la cuenta oficial de Xiaomi en Weibo. Lo que vemos es una supuesta grabación de diez segundos de un dispositivo bastante fino, en principio funcionando como tablet (con un manejo por gestos parejo al que estamos viendo en MIUI actualmente) y que luego pliega de ambos lados para dejarlo apoyado sobre uno de los lados.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F