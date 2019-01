Un supuesto smartphone plegable de Xiaomi aparece en vídeo dejándonos ver una apuesta distinta a lo mostrado por Samsung

Si nos basamos en los rumores, todo parece indicar que 2019 será el año en el que los fabricantes apostarán por los dispositivos plegables. Samsung fue el primero, de los "grandes", en alzar la mano al mostrarnos su primer teléfono con tecnología 'Infinity Flex Display' y que afirman veremos durante este año. Junto a éste, hemos visto proyectos como el FlexPai, así como anuncios de próximos dispositivos de LG, Lenovo, OPPO y hasta Huawei.

Hoy, gracias a Evan Blass, el famoso @evleaks, podemos ver un vídeo que nos muestra lo que parece ser un smartphone de Xiaomi que precisamente incorpora un panel flexible, lo que hace que el dispositivo se pueda doblar, aunque de una forma distinta a lo que hemos visto con Samsung y el resto de proyectos. Veamos el vídeo.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F