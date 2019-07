Xiaomi Mi A3: el primer Android One con triple cámara es una evolución muy alejada del Mi A2

El Xiaomi Mi A3 ya es oficial. Tanto el Mi A1 como el Mi A2 fueron éxitos de ventas, ahora es turno de ver si la nueva generación del móvil con Android One de Xiaomi lo consigue. Estamos ante un smartphone con una pantalla AMOLED y 'notch' en forma de gota de agua, triple cámara y un procesador Snapdragon 665. Un modelo que además crece considerablemente en batería respecto a la generación anterior y apuesta esta vez por una trasera en cristal, más acorde con lo que últimamente hemos visto en el resto de móviles Xiaomi.

Estas son las características del Xiaomi Mi A3, el nuevo móvil de gama media que buscará hacerse un hueco en este segmento en base a su diseño, buena batería, triple cámara y el siempre agresivo precio que establece el fabricante chino.

Ficha técnica del Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 Pantalla 6,088" AMOLED HD+

19.5:9, 1560 x 720 px

Cristal 2.5D, Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 665 Memoria 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.1 Batería 4.030 mAh

Carga rápida 18W Cámara trasera 48 MP f/1.79

Gran angular 8 MP

Profundidad 2 MP Cámara frontal 32MP, f/2.0 Dimensiones y peso 153,58 x 71,85 x 8,45 mm

173,8 g

Software Android One (9.0 Pie) Otros BT 5.0, WiFi ac, lector de huellas integrado

Pantalla OLED de 6.1" y resolución HD+

El nuevo Xiaomi Mi A3 introduce un panel AMOLED con un tamaño de 6,088 pulgadas y un formato 19.5:9, debido a la presencia de la pequeña muesca superior en forma de gota de agua. Al contrario que años pasados, donde se apostaba por resolución FullHD+, este año tenemos un panel con resolución HD+ de 1.560 x 720 píxeles y un máximo de 530 nits, como el del Xiaomi Mi CC9e, el modelo chino en el que está basado.

Xiaomi protege el nuevo móvil con cristal Gorilla Glass 5 y apuesta por una trasera de cristal disponible en tonalidades que van desde el gris oscuro hasta el azul, cada una con sus correspondientes reflejos para otorgarle un aspecto más llamativo. Respecto al lector de huellas, lo tendremos integrado debajo de la pantalla. Y para la protección al agua, pese a no contar con una certificación avanzada, sí tenemos resistencia a salpicaduras P2i.

Un procesador similar al del año pasado y una clara mejoría en batería

En el interior del Xiaomi Mi A3 nos encontramos con el procesador Snapdragon 665. Se trata de una renovación del Snapdragon 660 que encontrábamos el año pasado en el Mi A2. Un chipset de ocho núcleos Kryo 260 a 2GHz y fabricado en 11 nanómetros. Junto a él llega la GPU Adreno 610.

Acompañando tenemos una versión con 4 GB de memoria RAM LPDDR4X. A nivel numérico no representa un gran avance respecto a lo que teníamos, aunque el tener un panel HD+ debería contribuir a que el rendimiento sea muy bueno.

Snapdragon 665, cámara frontal de 32 MP, triple cámara trasera con sensor principal de 48 MP, batería de 4.030 mAh y Android One como sistema operativo son otras características del nuevo #MiA3 pic.twitter.com/mU9NT8D3kF — xataka (@xataka) 17 de julio de 2019

Para el almacenamiento, Xiaomi opta por ofrecer una versión base de 64GB y una más avanzada con 128GB. Pero es en la batería donde tenemos el verdadero salto ya que pasamos de 3.010 mAh a 4.030 mAh, con carga rápida de 18W. Este cambio provoca que el concepto del terminal cambie radicalmente. Ya no es un móvil delgado y ultra rápido, ahora estamos ante un terminal más completo y redondo, también más grueso y quizás sin incorporar componentes más caros como los que Xiaomi ofrece con el Mi 9T.

Triple cámara de hasta 48 megapíxeles

Este año hemos visto numerosos móviles con triple cámara, pero el Xiaomi Mi A3 es el primero en contar además con Android One. Xiaomi nos ofrece un sensor principal de 48 megapíxeles y una lente de apertura f/1.79. Es un sensor que ya hemos visto en otros de sus móviles como el Redmi Note 7 y se basa en la técnica del Pixel Binning para combinar 4 píxeles en uno y lograr fotos a 12 megapíxeles, pero con una mayor cantidad de luz.

Acompañando tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente de apertura f/2.2 para la realización de imágenes en gran angular. Finalmente el tercer sensor es de 2 megapíxeles para la profundidad y realización del modo bokeh.

La cámara frontal del Mi A3 es de 32 megapíxeles, con una lente de apertura f/2.0 y la posibilidad de realizar el modo retrato mediante inteligencia artificial.

Android One como elemento diferencial

Lo que diferencia al Xiaomi Mi A3 del resto de móviles de Xiaomi es su apuesta por Android One. Aquí no tenemos MIUI 10, sino una versión de Android puro con todos los programas de Google actualizados.

Android 9.0 Pie es la versión que encontramos y previsiblemente sea uno de los primeros modelos en actualizarse a Android Q en cuanto llegue, de cara a otoño. Además, participar en este programa asegura que se recibirán actualizaciones durante dos años y hasta tres en el caso de las de seguridad.

También a diferencia de lo que ocurría en el modelo del año pasado, sí tenemos jack de 3.5mm para audio. No contamos por eso con conectividad NFC, un añadido que los usuarios llevan años solicitando para este gama. El USB tipo C, el Bluetooth 5.0 y el soporte a aptX HD son otros de los añadidos que no podían faltar.

Disponibilidad y precio del Mi A3

El Xiaomi Mi A3 estará disponible próximamente en España en color azulón, grisáceo y blanco puro. Actualizaremos con precios y fechas oficiales en cuanto se anuncien.