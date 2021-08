El Xiaomi Mi 11T apunta a un potente chip de MediaTek y "un pasito p'alante y otro p'atrás" en la pantalla, según una filtración

Como ya es habitual desde los Mi 9, la familia más ambiciosa de Xiaomi tiene un desdoble en forma de versión actualizada en forma de Mi 9T, los Mi 10T y 10T Pro de 2020 y sí, este año apunta a que también habrá Xiaomi Mi 11T.

En base a años anteriores, lo normal es que llegue por partida doble, pero únicamente se han filtrado algunos detalles sobre el procesador, configuración de cámaras y pantalla Xiaomi Mi 11T, un teléfono de gama media alta que hereda parte de la configuración del Xiaomi Mi 11 con algunas sorpresas.

Uno de los cambios más importantes de la filtración tiene que ver con el chip integrado y su respectivo fabricante. Y es que pese a a que toda la serie Mi 11 hasta la fecha y las dos generaciones anteriores Mi T cuentan cuentan con procesador de Qualcomm, el chip Xiaomi Mi 11T cambiaría de manos a MediaTek.

No se ha especificado modelo, pero podría tratarse del Dimensity 1200, el actual buque insignia de MediaTek de 6 nanómetros con hasta 3 GHz, 5G y soporte para pantallas de 168 Hz.

Teniendo en cuenta la tasa de refresco del potencial procesador, sorprende que la pantalla del Xiaomi Mi 11T se quede, según la filtración, en una frecuencia de actualización de 120Hz, ligeramente inferior a los 144 Hz adaptativos del Xiaomi Mi 10T.

Eso sí, mientras que la generación anterior integraba un panel LCD, el Xiaomi Mi 11T llegaría con un OLED. El formato de la pantalla sería de 20:9.

New Info about new #Mi11T #RedmiK40Ultra pic.twitter.com/V5jXPVHc9g