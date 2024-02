El Xiaomi 14 Ultra y sus cámaras, al descubierto: así será esta bestia con doble periscopio

Xiaomi presentará en el Mobile World Congress 2024 el Xiaomi 14 Ultra, sucesor del Xiaomi 13 Ultra y candidato a mejor móvil Android en 2024. Tanto Lei Jun, CEO de Xiaomi, como la cuenta oficial de Xiaomi en Weibo, han compartido información sobre lo que nos encontraremos con este modelo.

Se desvelan así tanto su diseño al completo como algunas fotografías tomadas con este teléfono. El Xiaomi 14 Ultra es el móvil fotográfico de Xiaomi, un rival directo para los iPhone 15 Pro Max y Samsung Galaxy S24 Ultra. Su propia estética lo deja claro.

Así luce el Xiaomi 14 Ultra

Lei Jun ha compartido las primeras imágenes del Xiaomi 14 Ultra. En ellas, se aprecia que el módulo de cámara es el principal protagonista. Dentro del mismo se aprecian cuatro lentes y, por suerte, conocemos algunos de sus sensores. El CEO de Xiaomi ha confirmado que este teléfono tendrá dos teleobjetivos: uno de 75 aumentos flotante y otro periscópico de 120mm. En otras palabras, doble teleobjetivo de tres y cinco aumentos.

Ambos periscopios vendrán de la mano del Sony IMX858, un sensor de 50 megapíxeles que disparará de forma agrupada en 12 megapíxeles. Es una prueba de la importancia que le dará Xiaomi al zoom en este teléfono. Respecto al sensor principal, el año pasado contaba con sensor de una pulgada, por lo que es probable que veamos un nuevo sensor Lytia de este tamaño.

Volviendo al diseño, se aprecia un acabado texturizado en la parte trasera, más que probablemente el cuero vegano que vimos el año pasado. Los laterales son metálicos (no sabemos aún si de acero, titanio o aluminio), pero las líneas son sin duda algo más refinadas que las del año pasado. No hay detalles sobre el frontal, por lo que no se conoce de forma oficial si la pantalla sigue siendo curva.

Xiaomi ha compartido también algunas fotografías del 14 Ultra, chivándonos que contará con un ultra gran angular con una apertura muy luminosa: f/1.8. La cámara principal, de 23mm, también tendrá una luminosa lente f/1.6, mientras que el teleobjetivo 120mm apuesta por lente f/2.5. La última lente, el teleobjetivo de tres aumentos, tiene una apertura f/1.8, según la marca de agua de las imágenes compartidas por Xiaomi.

Cámaras muy luminosas, con buenos sensores, y con unos resultados que prometen ser espectaculares. Por el momento, esta es la información oficial más reciente que Xiaomi ha compartido en sus redes. En apenas una semana conoceremos a este teléfono de forma oficial.

Imagen | Xiaomi

