WhatsApp pronto podría dejar que borres mensajes enviados antes de que los lean

Dar al botón "Enviar" de WhatsApp es una acción que no tenía vuelta atrás: una vez enviabas el mensaje, éste llegaría a su destinatario sí o sí. Eso podría cambiar en una próxima versión de la aplicación que permitiría recuperar el mensaje como si nunca lo hubieras enviado.

Eso es lo que indican en The Telegraph, donde revelan que esta función permitiría por ejemplo evitar problemas al enviar mensajes que en realidad no queríamos enviar si nos damos cuenta a los pocos segundos del error. Si el destinatario no lo ha leído aún, podrás borrarlo para que nunca llegue a hacerlo.

Que sepan dónde estás en cada momento

A esa opción se añadiría otra igualmente interesante: la de poder enviar a nuestros amigos nuestra localización en tiempo real y cómo "nos movemos" para que nuestros contactos puedan encontrarnos fácilmente al quedar con ellos vía WhatsApp.

La característica, llamada Live Location Tracking, permite que otros vean por dónde nos movemos en un chat de grupo. En dicha opción el usuario podrá además establecer durante cuánto tiempo quiere que los demás vean su posición: uno, dos o cinco minutos.

Se trata de una buena característica añadida a la función de compartir localización, una de las más populares en esta aplicación. Entre otras mejoras barajadas están la capacidad de responder a mensajes de estado o incluso otra opción para agitar el teléfono cuando estamos en una conversación para contactar directamente con WhatsApp y que el servicio sepa que quieres acusar a ese usuario de que está haciendo spam.

Vía | Telegraph

