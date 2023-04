Vivo X Fold2 y X Flip: más potencia, más pantalla y una nueva apuesta por los plegables tipo concha

Vivo ha sacado la artillería pesada. Si hace apenas unos días la compañía daba a conocer el Vivo X90 Pro, ahora la firma china vuelve a la carga con no uno, sino dos plegables con dos formatos diferentes. El primero, el Vivo X Fold2, la nueva versión de su plegable tipo libro. El segundo, el Vivo X Flip, su primer modelo de formato concha.

Ambos dispositivos han sido anunciados en China y, por el momento, no sabemos si la firma tiene intenciones de traerlos a España. En el caso de que lo hagan, actualizaremos este artículo con los precios en euros. Mientras ese momento llega, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica del Vivo X Fold2



vivo x fold2 dimensiones y peso Plegado Desplegado: 279,5 gramos pantalla interna AMOLED LTPO de 8,03 pulgadas Resolución 1.916 x 2.160 píxeles 120 Hz HDR10+, Dolby Vision 1.800 nits Plegable pantalla externa AMOLED de 6,53 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) Formato 21:9 120 Hz HDR10+, Dolby Vision procesador Snapdragon 8 Gen 2 memoria ram 12 GB almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.0 cámara trasera 50 MP, f/1.8, OIS Telefoto 12 MP, f/2.0, zoom óptico x2 Gran angular 12 MP f/2.0, 108º cámara delantera 16 MP f/2.5 batería 4.800 mAh Carga rápida de 120W Carga inalámbrica 50W sistema operativo OriginOS 3 con Android 13 conectividad WiFi 7 5G Bluetooth 5.3 GPS NFC USB tipo C otros Lector de huellas en pantalla precio Desde 8.999 yuanes (1.193 euros al cambio)

El nuevo plegable de libro de Vivo llega a tope de potencia

Comenzamos con el Vivo X Fold2, la nueva propuesta plegable de tipo libro de Vivo. La firma china no es nueva en esto de los plegables, pero sí ha hecho una nueva versión que no escatima en potencia. A nivel de diseño, pocas novedades más allá de los 33 gramos y dos milímetros que ha adelgazado con respecto a su antecesor, así como una mejora del 33% en durabilidad de la bisagra. Según explica Vivo, el dispositivo es capaz de aguantar alrededor de 400.000 cierres, algo avalado por TÜV Rheinland.

La pantalla interna es AMOLED LTPO de 8,03 pulgadas, siendo así la más grande hasta la fecha. Tiene una resolución alta, 120 Hz de tasa de refresco y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, además de un pico de brillo máximo de 1.800 nits, nada mal. La pantalla externa, aquella a la que accederemos cuando el plegable esté cerrado. es AMOLED y tiene un tamaño de 6,53 pulgadas.

Mención especial merece el motor, un Snapdragon 8 Gen 2 de reciente hornada acompañado de 12 GB de RAM LPDDR5x y hasta medio tera de almacenamiento UFS 4.0. No anda escaso de velocidad, en pocas palabras. A todo ello le da vida una batería de 4.800 mAh compatible con carga rápida de 120W y carga inalámbrica de 50W, así como Android 13 corriendo bajo OriginOS, la capa propia de Vivo.

En cuanto a la cámara, una configuración sencilla y conocida que renueva la apuesta por ZEISS. Encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles, un telefoto con dos aumentos ópticos de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles y 108º de campo de visión. La cámara delantera se queda en 16 megapíxeles.

Ficha técnica del Vivo X Flip



vivo x flip dimensiones y peso Plegado: Desplegado: 198 gramos pantalla interna AMOLED LTPO de 6,74 pulgadas Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 pixeles) Formato 21:9 120 Hz HDR10+ Plegable pantalla externa AMOLED de 3 pulgadas Resolución 422 x 682 píxeles Formato 14,5:9 procesador Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 memoria ram 12 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular 12 MP f/2.2 CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.5 BATERÍA 4.400 mAh Carga rápida de 44W SISTEMA OPERATIVO Android 13 con OriginOS CONECTIVIDAD WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS USB tipo C OTROS Lector de huellas lateral Carga inversa PRECIO Desde 5.999 yuanes (795 euros al cambio)

El primer plegable de concha de Vivo

El Vivo X Fold2 no ha sido el único plegable que la compañía nos ha mostrado hoy. La firma china también ha lanzado el Vivo X Flip, su primer plegable tipo concha. Este incorpora un módulo de cámaras con dos sensores en la parte trasera superior, así como una generosa pantalla interna bajo el módulo para, por ejemplo, ver la vista previa de la cámara al hacer fotos.

El dispositivo tiene un grosor de solo 3,15 milímetros cuando está abierto. Cuando se cierra, el grosor asciende a 7,75 milímetros, que no está nada mal. La pantalla plegable es de tipo AMOLED LTPO y tiene un tamaño de 6,74 pulgadas. Su resolución es FullHD+ y, como el modelo anterior, dispone de una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10+. De acuerdo a Vivo, la bisagra ofrece hasta 500.000 pliegues "estando la pantalla completamente intacta incluso después de 10.000".

Bajo el capó, el terminal monta el Snapdragon 8+ Gen 1, que si bien no es lo más potente de Qualcomm, si ofrece potencia más que suficiente. Le acompañan 12 GB de memoria RAM LPDDR5x y hasta medio tera de almaceamiento UFS 3.1. Cuenta, además, con 4.400 mAh de batería, carga rápida de 44W y Android 13 con la capa de personalización de Vivo.

En lo referente a la cámara, ZEISS vuelve a hacer acto de presencia. Además de las clásicas funciones en materia de fotografía que ofrece este formato plegable, el terminal incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles con OIS (estabilización óptica) y un gran angular de 12 megapíxeles. Y si bien es cierto que es viable hacerse un selfie con la cámara principal, el Vivo X Flip también monta un sensor interior de 32 megapíxeles.

Versiones y precios de los Vivo X Fold2 y Vivo X Flip

Los Vivo X Fold2 y Vivo X Flip han sido anunciados en China y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a España. No obstante, viendo la apuesta que Vivo está haciendo por la gama alta no sería extraño que acabasen llegando en algún momento. Estaremos atentos. El Vivo X Fold2 parte de los 1.193 euros al cambio, mientras que el Vivo X Flip parte de los 795 euros al cambio.

Imágenes | Vivo

