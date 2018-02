Sony Xperia XZ2: así es la cámara con la que este nuevo «buque insignia» aspira al trono de mejor smartphone fotográfico de 2018

Dejemos a un lado los rumores que han intentado adelantarnos lo que Sony iba a presentar hoy. Las innovaciones que han introducido los competidores de la compañía japonesa en sus últimos smartphones de gama alta exigían una respuesta por parte de la marca, especialmente en materia de diseño. Y ha llegado. Sin embargo, el alcance de las novedades introducidas en el nuevo Xperia XZ2 no es tan profundo como vaticinaban los rumores.

Y es que, en lo que concierne estrictamente al apartado fotográfico, que es el que vamos a abordar en este artículo, en cierta medida nos ha sorprendido que Sony aún no haya introducido en su nuevo «buque insignia» la doble cámara trasera con la que ya cuentan algunos de sus competidores. Sin embargo, esto no significa en absoluto que el XZ2 no cuenta con mejoras notables en materia fotográfica frente a su predecesor. Sí las tiene. Veamos en detalle qué es lo que nos propone Sony en el que, desde hace unas horas, es su teléfono móvil más ambicioso.

Así es la nueva cámara del Xperia XZ2

El núcleo de la cámara principal, la trasera, de este smartphone está constituido por dos elementos: un captador apilado Exmor RS de 19 Mpíxeles que tiene un tamaño de 1/2,3 pulgadas y una distancia entre fotorreceptores de 1,22 μm, y un objetivo G desarrollado por la propia Sony de 25 mm con una apertura de f/2.0. Quizás estos datos por sí solos no os digan gran cosa, por lo que nos interesa recordar una premisa esencial cuando hablamos de fotografía: la auténtica materia prima de nuestras fotos, al margen del dispositivo con el que las tomemos, es la luz.

La cámara principal del Xperia XZ2 recurre a una lente G desarrollada por la propia Sony, y tiene una apertura de f/2.0

Por esta razón, cuanta más luz sea capaz de recoger el binomio constituido por el objetivo y el sensor de nuestra cámara, mejor. Y es mejor porque nuestras instantáneas tendrán más definición, una mayor precisión cromática y menos ruido, especialmente en escenas en las que hay poca luz ambiental. Sobre el papel, la cámara principal del XZ2 no es rompedora, siempre y cuando la comparemos con las que incorporan otros smartphones de última generación, como los también recién llegados Galaxy S9 y S9+ de Samsung.

La cámara trasera del XZ2 no tiene la doble apertura con la que sí cuentan los nuevos móviles tope de gama de los surcoreanos, y su apertura, de f/2.0, no es tan impactante como la apertura máxima de los Galaxy S9 y S9+, que alcanza f/1.5. Además, otros fabricantes, como Huawei, Apple, Google o LG, entre otros, también están pegando fuerte en el apartado fotográfico. Aun así, este nuevo XZ2 tiene sus propias bazas en esta materia.

Una de las más importantes es la capacidad de su sensor Exmor RS de captar la luz. Su tamaño, que, como hemos visto, es de 1/2,3 pulgadas, se codea con el de los captadores más avanzados de otros fabricantes. Y la distancia que separa a unos fotorreceptores de otros dentro del sensor, que es 1,22 μm, es reducida. Y esto, en principio, es bueno. Lo ideal es que los fotodiodos sean lo más grandes posible para que recojan una mayor cantidad de luz (si su superficie es mayor incidirán en ella más fotones, que son las partículas elementales que transportan la luz). También es interesante que estén bastante juntos, aunque no tanto como para que interfieran unos con otros.

De las características del sensor del XZ2 podemos inferir que debería sentirse cómodo al tomar fotografías en condiciones de poca luz ambiental. De hecho, su valor máximo de sensibilidad ISO, que llega a 12800, está realmente bien. Por supuesto, tan pronto como podamos dedicar a este nuevo smartphone el tiempo debido, lo someteremos a un banco de pruebas fotográficas riguroso para comprobar si realmente cumple nuestras expectativas.

En lo que concierne al enfoque, nuestra primera toma de contacto nos ha permitido comprobar que rinde muy bien, aunque pronto lo probaremos con más profundidad para ver si nuestras sensaciones iniciales son las correctas. En cualquier caso, el XZ2 cuenta con enfoque automático híbrido predictivo. Es un sistema híbrido porque combina enfoque por detección de fase y por detección de contraste. Y es predictivo porque cuenta con un algoritmo que permite al sistema de enfoque anticiparse al movimiento del objeto que debe permanecer enfocado, para, de esta forma, mantenerlo perfectamente nítido aunque se desplace.

La tecnología de enfoque automático implementada por Sony en el XZ2, en realidad, no es nueva. Sus últimos terminales tope de gama ya contaron con ella, y en nuestras pruebas nos demostró que funciona realmente bien, por lo que podemos confiar en que, en este apartado, el XZ2 dé la talla.

Mejorando el procesado de imagen

Este es uno de los ámbitos en los que los últimos smartphones de Sony han salido peor parados. Nosotros hemos criticado en nuestros análisis de los últimos teléfonos de la marca la agresividad con la que, en determinadas circunstancias, llevan a cabo el procesado de la imagen, lo que provoca que se pierda nivel de detalle y precisión cromática. Afortunadamente, parece que, ahora sí, Sony ha tomado cartas en el asunto.

Las mejoras introducidas en el procesado de imagen del XZ2 persiguen evitar las críticas que recibieron los anteriores tope de gama de Sony

El procesador de imagen BIONZ que incorpora el nuevo XZ2 cuenta con una nueva arquitectura diseñada conjuntamente por Sony y Qualcomm. El rol de esta última empresa parece haber sido importante porque el objetivo de Sony era conseguir que su procesador de imagen y el SoC del smartphone, que es un chip Snapdragon 845 desarrollado por Qualcomm, trabajen de forma coordinada para mejorar el procesado de las imágenes.

Sobre el papel, esta nueva microarquitectura, combinada con nuevos algoritmos de procesado, debería conseguir una reducción del ruido en las fotografías, un incremento del nivel de detalle de los contornos, una gama cromática más amplia, y, por tanto, unos colores más fidedignos, y, por último, una reducción significativa del ruido en aquellas tomas realizadas en espacios con muy poca luz ambiental. Esperamos poder confirmaros pronto si la cámara del XZ2 consigue realmente reafirmarse ante estas expectativas.

Sony no se desmarca en fotografía, pero sí en vídeo

Como acabamos de ver, en cierto modo las mejoras introducidas por Sony en la cámara de su XZ2 no han igualado nuestras expectativas, sobre todo porque confiábamos en la llegada de la segunda cámara. O, al menos, no son tan espectaculares como esperábamos. Sin embargo, en el apartado de la grabación de vídeo los ingenieros de la compañía japonesa parecen haberse esmerado especialmente.

La novedad más llamativa con la que cuenta su nuevo tope de gama no es otra que su capacidad de registrar imágenes con resolución 4K UHD con una cadencia de hasta 24 FPS y con HDR. Como veis, no está nada mal. La grabación se lleva a cabo, como cabe esperar, utilizando la norma H.265 o HEVC, con una profundidad de color de 10 bits y sobre el espacio de color BT.2020, que es capaz de reproducir tres cuartas partes del espectro de color visible, por lo que es, de facto, el estándar utilizado en los contenidos con resolución 4K y 8K.

Pero, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Cómo lo percibiremos? Lo que deberíamos notar en los vídeos grabados con el XZ2 es una gradación del color más suave (gracias a la profundidad de 10 bits), una gama cromática mucho más rica y fidedigna (aquí manda el espacio de color BT.2020) y, debido al registro nativo en HDR, un mayor rango dinámico.

En materia de grabación de vídeo, las prestaciones del nuevo Xperia XZ2 son bastante espectaculares gracias, sobre todo, a su capacidad de registro en 4K UHD con HDR

Pero esto no es todo. Sony también ha confirmado durante la presentación de su XZ2 que este móvil es capaz de grabar vídeo en modo súper lento a 960 FPS y con resolución Full HD, y no HD, como, por ejemplo, hacía el XZ1. Y esta es una mejora importante porque este incremento de la resolución garantiza un nivel de detalle sensiblemente mayor. Ya sabéis que este modo de grabación de vídeo es atractivo para escenas de deportes o cualquier secuencia que destaque por su espectacularidad.

Para hacer posible este modo de grabación el smartphone debe ser capaz de procesar en tiempo real esos 960 fotogramas por segundo con resolución Full HD (1.920 x 1.080 puntos), lo que revela que la capacidad de cálculo de la lógica necesariamente tiene que ser muy notable. Después, cuando reproducimos ese vídeo con la cadencia estándar, que es muy inferior, las imágenes parecen desplazarse infinitamente más despacio, como corresponde a la diferencia entre los 960 FPS a los que han sido tomadas, y los 24 FPS con los que se reproducen. Y esta tecnología, cuando se utiliza bien, derrocha espectacularidad.

El futuro para Sony pasa por la alta sensibilidad

Una de las partes más interesantes de la presentación de Sony en esta edición del Mobile World Congress ha llegado justo al final. Y es que cuando quedaban solo un par de minutos para que concluyese, el directivo que estaba en el escenario nos adelantó que han desarrollado una nueva cámara dual y un nuevo procesador de imagen, dos elementos que, trabajando conjuntamente, nos permitirán tomar fotografías con una sensibilidad ISO máxima de 51200, y vídeos con hasta ISO 12800. Estas cifras son espectaculares porque parecen mucho más propias de una cámara profesional que de un smartphone.

Ante este anuncio no resulta descabellado pensar que, probablemente, Sony presentará en la próxima edición de IFA un nuevo smartphone de alta gama que, esta vez sí, incorporará la tan esperada doble cámara. Y, además, tendrá esa sensibilidad tan elevada tanto al tomar fotografías como al grabar vídeo. Si esto se confirma ese terminal podría alzarse como el rival a batir en escenarios con escasa luz ambiental. Pero, por el momento, esto son solo conjeturas. Os contaremos mucho más tan pronto como tengamos nueva información.

En Xataka | Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact, primeras impresiones: buenos cambios, tiempos difíciles