Sony Xperia 1 IV: el buque insignia de Sony quiere despuntar en fotografía sin descuidar todo lo demás

Sony está de vuelta. La compañía nipona acaba de presentar en sociedad su nuevo buque insignia, el Sony Xperia 1 IV, un dispositivo de gama alta premium que lo apuesta todo al contenido multimedia. ¿Su propuesta? Además de un motor potente, una cámara que apunta maneras en todos los aspectos y un apartado sonoro destacable.

El dispositivo se podrá comprar a partir de mediados de junio y su precio será de aproximadamente 1.399 euros. Actualizaremos en cuanto tengamos la fecha exacta. Mientras tanto, vamos a conocer mejor a la nueva bestia de Sony.

Ficha técnica del Sony Xperia 1 IV



sony xperia 1 iv dimensiones y peso 165 x 71 x 8,2 mm 185 gramos pantalla OLED de 6,5 pulgadas Resolución 4K Formato 21:9 Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Bravia HDR Gorilla Glass Victus procesador Snapdragon 8 Gen 1 GPU Adreno 730 memoria ram 12 GB almacenamiento interno 256 GB ampliable con microSD cámara trasera Angular (24 mm): 12 MP, 1/1,7", 120 FPS, OIS/AF Gran angular (16 mm): 12 MP, 1/2,5", 120 FPS, AF Telefoto (85-125 mm): 12 MP, 1/3,5", 120 FPS, OIS/AF iToF cámara delantera 12 MP, 1/2,9" batería 5.000 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica sistema operativo Android 12 conectividad 5G otros IP65/68 Altavoces estéreo Jack de auriculares DSEE Ultimate 360 Reality Audio Music Pro LDAC Hi-Res Audio Dolby Atmos precio 1.399 euros

Una enorme y rápida pantalla 21:9

El Sony Xperia IV mantiene el diseño del modelo anterior, el Sony Xperia 1 III. De hecho, tiene el mismo tamaño y la diferencia principal, por no decir la única, es que este modelo pesa un gramo más. No obstante, desde Sony afirman que ahora es más cómodo en mano y que está protegido por Gorilla Glass Victus tanto por delante como por detrás.

Entre los aspectos a destacar, el dispositivo incorpora un botón para activar el obturador de la cámara, jack de auriculares y altavoces estéreo. En la parte trasera encontramos un módulo vertical con los tres sensores principales, así como el flash LED colocado sobre el mismo. Sin novedades en este aspecto.

Sony vuelve a apostar por un panel OLED 4K a 120 Hz en formato 21:9

En lo que a la pantalla se refiere, Sony ha vuelto a apostar por el formato 21:9, por lo que estamos hablando de un móvil bastante alargado. No hay notch ni perforación en el panel, sino que el dispositivo tiene dos pequeños marcos tanto arriba como abajo que, al menos en las fotos, dan ese look simétrico que cada vez se ve menos.

La pantalla consta de un panel OLED de 6,5 pulgadas con resolución 4K, 120 Hz de tasa de refresco y 240 Hz de muestreo táctil. Según Sony, es un 50% más brillante que la modelo anterior e incluye HDR en tiempo real, que mejora la visibilidad de las zonas brillantes y oscuras incluso en entornos muy iluminados.

Además, la firma ha implementado Bravia HDR gracias al motor X1 Mobile. Según Sony, esta tecnología mejora el contraste, el color y la claridad incluso en contenido en streaming. El conjunto se completa con sonido en alta definición, Dolby Atmos, DTS y soporte para LDAC. Se nota que Sony tiene experiencia en el mundillo de los televisores.

Lo último de Qualcomm, ahora sin cargador en la caja

Bajo el capó del Sony Xperia 1 IV encontramos, como no podría ser de otra manera, lo último de Qualcomm: el Snapdragon 8 Gen 1. A su lado, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno que, afortunadamente, podemos ampliar mediante tarjetas microSD.

La batería tiene una capacidad de 5.000 mAh y carga rápida de 30W, una cifra que no llama demasiado la atención viendo las cifras de hoy en día, pero con la que Sony promete que podremos cargar el 50% en 30 minutos. También tiene carga inalámbrica, aunque su potencia no ha sido desvelada. Un apunte: el cargador y el cable ya no vienen incluidos en la caja.

Una cámara que apunta maneras

Pero más allá del rendimiento, la miga del Sony Xperia 1 IV está en la cámara. Si por algo destacan siempre los Sony Xperia es por sus capacidades fotográficas y, en esta ocasión, no ha sido menos. Habrá que esperar para conocer su rendimiento en el día a día, pero sobre el papel pintan realmente bien.

El Sony Xperia IV cuenta con tres lentes, a saber un angular (24 milímetros), un gran angular (16 milímetros) y un telefoto con zoom óptico real (85-125 milímetros). Todos los sensores son Exmos RS Mobile (más grandes que los de la generación anterior), unos sensores capaces de grabar en 4K a 120 FPS y de ofrecer autoenfoque de ojo y seguimiento en tiempo real en cada lente.

Los tres sensores traseros son Exmos RS de 12 megapíxeles

La óptica ha sido calibrada por ZEISS, que también ha puesto su granito de arena con el recubrimiento ZEISS T*. Este, en pocas palabras, reduce los reflejos de las lentes traseras para ofrecer un contraste y color precisos. La cámara delanteras, por su parte, también tiene un sensor Exmos RS de 12 megapíxeles más grande que, entre otras cosas, permite sacar selfies en 4K HDR.

En lo que a grabar vídeo se refiere, el terminal puede grabar en 4K HDR a 120 FPS con todas las lentes y dispone de Optical SteadyShot con Flawless 9 (un sistema de estabilización de imagen). También se puede conectar a una cámara Sony Alpha para actuar como un monitor externo y usar el modo Videography Pro para hacer streaming en directo desde el propio móvil.

Versiones y precio del Sony Xperia 1 IV

El Sony Xperia 1 IV se podrá comprar a partir de mediados de junio en una única versión (12/256 GB) por 1.399 euros. Solo estará disponible en color negro mate.