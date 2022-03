Samsung, sospechosa de hacer "throttling" en sus móviles. En los benchmarks, eso sí, iban a toda máquina

Samsung ha sido acusada de hacer 'throttling' en nada menos que 10.000 aplicaciones Android. La técnica ralentiza automáticamente (y sin que el usuario se entere) el rendimiento con el objetivo de ahorrar consumo y alargar la vida de la batería. Apple y la propia Samsung ya fueron pilladas —y multadas— por algo así en el pasado.

Diversos análisis parecen confirmar que Samsung ha hecho uso de la aplicación "Game Optimizing Service" (GOS) para activar ese 'throttling' según la aplicación. Eso sí: si se detectaba que era un benchmark, el rendimiento volvía a ser máximo. El impacto podía ser enorme, y los análisis revelan que las apps afectadas —e incluso la pantalla de inicio— corrían entre un 13% y un 45% más lentas en los Galaxy S10, S20, S21 y el nuevo S22.

Los indicios de que Samsung estaba ralentizando el rendimiento en sus smartphones comenzaron a aparecer en Twitter y en el foro surcoreano de usuarios Clen.net. Allí se mostró cómo al ejecutar un benchmark, este daba una puntuación muy distinta si el usuario cambiaba el nombre del benchmark por el de una aplicación o juego cualquiera.

Por ejemplo, si se ejecutaba Geekbench sin más la puntuación era elevada, pero si se cambiaba el nombre de esa aplicación a 'Genshin Impact' —un conocido videojuego—, el resultado era mucho peor. El propio desarrollador principal de ese benchmark, John Poole, reprodujo el problema en un Galaxy S10 y en un Galaxy S22, y por ejemplo el rendimiento en este último cayó un 46% en single-core y un 35% en multi-core.

Uno de los usuarios del foro coreano, llamado 'squiny', publicó la base de datos completa aplicaciones afectadas por este throttling, y la reducción de rendimiento de esa herramienta de "optimización de juegos" afecta a juegos y a aplicaciones normales. De hecho hay bastantes menos juegos (unos 3.200 en el listado) que aplicaciones convencionales (aproximadamente el doble).

La herramienta también actúa con las aplicaciones de la propia Samsung. En la lista aparecen sus aplicaciones de Mensajes, Contactos, Calendario, Teléfono, Samsung Pay, Cámara e incluso su propio pantalla de inicio. Las apps de Google (Maps, YouTube, PlayStore, Chrome, Gmail) están en esa base de datos, y también otras enormemente populares como Netflix, Disney+, TikTok, Facebook, Twitter o Amazon.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps... pic.twitter.com/U58AreZZoo