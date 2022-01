Samsung cancela la presentación del Exynos 2200, pero asegura que se utilizará en un próximo teléfono inteligente

Samsung canceló sin previo aviso el pasado martes el evento en el que supuestamente iba a presentar su esperado chip de nueva generación, el Exynos 2200. El cambio de planes generó tal revuelo que la compañía tuvo que salir a aclarar que no hay problemas de producción y que el SoC se dará a conocer el día del lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente.

Lo cierto es que el 2200 no es un chip más de la serie Exynos. Según las filtraciones, está destinado a materializar el trabajo conjunto de Samsung y AMD para teléfonos inteligentes de gama alta. Este sería producido en el nodo LPP de 4 nm de Samsung y estrenaría un procesador gráfico con arquitectura RDNA 2 de la compañía de semiconductores estadounidense.

Cambio de planes, a último momento

El Exynos 2200 debería haber visto la luz el pasado 11 de enero, pero cuando llegó la hora de la presentación, esta simplemente nunca ocurrió. Curiosamente, Samsung decidió borrar el tuit en el que había anunciado el evento, sin dar en ese momento explicaciones de lo que estaba sucediendo.

Ante esta situación, el conocido filtrador coreano Dohyun Kim pronosticó que el Exynos 2200 no estaría listo para el lanzamiento de los Galaxy S22, y que estos smartphones terminarían llevando chips Snapdragon en todo el mundo (los chips Qualcomm se reservan, por lo general, para Estados Unidos y China).

Tras una ola de especulaciones, Samsung salió a dar explicaciones de lo sucedido. En una declaración a BusinessKorea, dijo: "Estamos planeando presentar el nuevo procesador de aplicaciones al momento del lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente Samsung", y añadió: “No hay problemas con la producción ni el rendimiento del procesador de aplicaciones”.

Como podemos ver, Samsung calma las aguas, pero no afirma a qué teléfono inteligente llegará el Exynos 2200. No obstante, todo parece indicar que el destinatario será el Samsung Galaxy S22. Recordemos que en cada generación, el buque insignia de los surcoreanos estrena un nuevo chip, y esta no debería ser la excepción.

En consecuencia, Samsung debería revelar el Exynos 2200 a finales de este mes o principios de febrero, el mismo día de la presentación de su nueva familia de teléfonos inteligentes. Si quieres conocer cuáles serían las características de los S22, visita este artículo en el que hemos recopilado todo lo que sabemos hasta ahora.

Imágenes | Samsung