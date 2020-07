Samsung anticipa la llegada de un nuevo móvil plegable el 5 de agosto en un teaser oficial: esto es lo que se sabe sobre él

El próximo 5 de agosto tenemos una cita con Samsung. La firma coreana nos citó hace algunos días para que asistamos a su Unpacked, un evento del que esperamos varias cosas, entre ellas los nuevos Galaxy Note 20, el nuevo Galaxy Watch 3 y unos nuevos auriculares. También se hablado en alguna ocasión de un nuevo smartphone plegable y, por lo visto en un nuevo teaser, parece que es oficial. A falta de verlo por nosotros mismos, todo apuntado a que el 5 de agosto veremos un nuevo plegable.

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

El teaser, publicado por Samsung UK en su cuenta oficial de Twitter, deja poco margen a la imaginación. El texto que acompaña al vídeo dice "A new look unfolds", un mensaje similar al que la compañía usó cuando presentó el Galaxy Fold, "The future unfolds". El vídeo también hace referencia a una mariposa con las alas desplegadas, que fue el fondo de pantalla que Samsung usó cuando mostró su primer plegable, por lo que a falta de confirmación oficial, parece claro que veremos un sucesor del Galaxy Fold.

Lo que sabemos del nuevo plegable de Samsung

Samsung Galaxy Fold 2 - Concept based on leaks



Main Display: 7.7" QXGA+ 120Hz AMOLED

Cover Display: 6.4" FHD+ Super AMOLED



10MP Selfie Camera (Cover + Front)

12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 64MP Telephoto + DepthVision Camera



Snapdragon 865 + 5G pic.twitter.com/u6CwOYJOKf — Ben Geskin (@BenGeskin) February 17, 2020

De este terminal se ha hablado en alguna que otra ocasión. Como indicábamos, los rumores y filtraciones apuntan a un dispositivo con el factor forma del Samsung Galaxy Fold, y no con el diseño del Samsung Galaxy Z Flip. Si a eso le sumamos el teaser de hoy, casi que podemos dar por sentado que el nuevo terminal plegable de Samsung tendrá forma de libro, y no de concha.

En Bloomberg apuntaron que el nombre del dispositivo será Samsung Galaxy Z Fold. Y es que el Galaxy Z Flip fue el encargado de inaugurar el nombre oficial de la familia de móviles plegables de Samsung, la serie Z. Las filtraciones aseguran que el terminal será similar al Fold original, pero con una pantalla externa más grande.

El nuevo plegable de Samsung apunta a mantener el factor forma del Galaxy Fold.

Max Winebach, de XDA Developers, afirma que la pantalla interior será una Infinity Flex de 7,7 pulgadas con resolución QXGA+ y 120 Hz de tasa de refresco. La cámara interna, en lugar de colocarse en un generoso notch como en el modelo anterior, se habría integrado debajo de la pantalla, por lo que de ser así el nuevo Galaxy Z Fold sería el primer móvil en montar esta tecnología. En cuanto a la pantalla trasera, aparentemente pasaría a ocupar todo el espacio y no una porción como en el modelo anterior.

En lo referente al motor, todo apunta a que el nuevo Z Fold montará el Snapdragon 865, algo que tiene sentido si partimos de la base de que el Galaxy Z Flip llegó al mercado con el Snapdragon 855+. Sobre el papel, eso significa que el Z Fold también será compatible con redes 5G NSA y SA. En cuanto a la cámara, se esperan dos sensores de 10 megapíxeles para los selfies (uno delante y otro detrás) y cuatro sensores traseros: un gran angular de 12 megapíxeles, un sensor de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un sensor de profundidad.

Eso es todo por el momento. El nuevo plegable de Samsung sigue siendo una incógnita, pero no queda mucho para salir de dudas. Recordemos que el Unpacked de Samsung tendrá lugar el próximo 5 de agosto a las 16:00, hora española.