Los rumores de un iPhone con macOS plantean un reto: ni Microsoft, ni Ubuntu ni Samsung lo han logrado resolver

Parece difícil de creer, pero una filtración revela que Apple está trabajando en prototipos del iPhone que correrían macOS y que teóricamente permitirían conectarlo a un monitor para usarlo como puesto de trabajo (y ocio).

La idea no es nueva: Microsoft lo intentó con Continuum, Canonical con Ubuntu Touch y más recientemente podemos acceder a esa opción en móviles de Samsung con DeX o en los de Huawei con el modo PC. Todos fracasaron en la búsqueda de la convergencia entre PC y móvil, y resulta curioso que Apple pueda plantear algo así ahora que comienza la transición ARM de los Mac.

Aunque Apple siempre ha negado que el proyecto Catalyst —que permite llevar aplicaciones de iOS/iPadOS a macOS— vaya a suponer la fusión de esas plataformas en una sola. Sin embargo, la nueva transición a los Mac con "Apple Silicon", los procesadores de Apple con arquitectura ARM, parece plantear según este filtrador llamado MauriQHD esos prototipos de iPhone corriendo macOS.

