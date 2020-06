Los Mac ARM desafían a los escépticos: las primeras pruebas del Mac mini para desarrolladores dejan Surface Pro X mordiendo el polvo

La transición los Mac a "Apple Silicon" supone un cambio radical para esos equipos, que dejan atrás los chips de Intel. El cambio genera muchas preguntas, pero una es evidente: ¿cómo de potentes serán esos chips y esos Mac?

Ahora comenzamos a vislumbrar la respuesta: las primeras pruebas de rendimiento de los equipos para desarrolladores se comportan mejor que los Surface Pro X con los chips más potentes de Qualcomm, y lo hacen además con una desventaja importante.

Varios han sido los desarrolladores que han utilizado el conocido benchmark Geekbench 5 para publicar los resultados que arrojaba en esta prueba el Apple Developer Transition Kit (DTK).

So the DTK with a two year old iPad chip runs x86_64 code, in emulation, faster than the Surface Pro X runs it natively 😅 Oh boy Qualcomm, what are you even doing? https://t.co/UAlZiwSsF8

Este "Mac mini ARM" es un equipo que Apple ha comenzado a enviar a desarrolladores para que vayan trasladando sus aplicaciones a los nuevos procesadores y preparar así la transición. Se trata de un equipo con un SoC Apple A12Z, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD y que lleva macOS Big Sur preinstalado en su versión para desarrolladores y que también cuenta con la plataforma de desarrollo Xcode.

Las puntuaciones en Geekbench 5 de estos equipos son notables: sacando la media de varios resultados publicados el equipo logra 811 puntos en Single Core y a 2.871 puntos en Multi Core en esa prueba. Un Surface pro X basado en el Qualcomm SQ1, el chip más potente de la firma -que corre a 3 GHz- para convertibles basados en Windows 10, logra 726 en Single Core y 2.831 en Multi-Core.

Como explican nuestros compañeros de Applesfera, esto es aún más notable cuando tenemos en cuenta que el DTK está ejecutando Geekbench en emulación a través de Rosetta 2 con un procesador de hace dos años que corre a menor frecuencia (2,4 GHz frente a 3 GHz en los núcleos del Snapdragon SQ1) y que teóricamente está en desventaja.

Doing a little math on the A12Z benchmarks vs the DTK, Rosetta is running at about 70% of native performance — on an iPad chip that's basically two years old, not designed for macOS. I imagine Geekbench surfaces both static and JIT translation, so static-only apps may be faster