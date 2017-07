RED dice haber creado un smartphone modular con pantalla holográfica y Android que cuesta 1.195 dólares

La imagen que abre este post es la única que existe hasta el momento del 'RED Hydrogen One', un smartphone que promete traernos tecnología nunca antes vista, y que en caso de que sea real se trataría de toda una revolución.

Vamos por partes. Este nuevo smartphone es una creación de RED, el famoso y respetado fabricante de algunas de las cámaras de cine más avanzadas del mundo y las cuales son el estándar en Hollywood, lleva por nombre 'Hydrogen One', siendo el primer dispositivo de este tipo por parte de la compañía. Entre sus bondades nos promete mostrarnos imágenes en 3D sin necesidad de lentes gracias a su 'pantalla holográfica', la primera y única en su tipo... bueno, eso es lo que dice RED.

RED Hydrogen One, "la primera máquina holográfica para el consumo de medios"... con Android

Hasta el momento son escasos los datos y detalles acerca de este 'Hydrogen One', pero RED menciona que se trata de un smartphone con Android que está equipado con una "pantalla holográfica profesional" de 5,7 pulgadas, la cual, según la compañía, es capaz de mostrar imágenes en 2D y 3D así como "contenido holográfico de cuatro ángulos". Algunos creen que está combinando la tecnología de aquel olvidado Amazon Fire Phone y la Nintendo 3DS, pero vamos, todo es una teoría hasta el momento.

RED menciona que esta pantalla hace uso de nanotecnolgía para cambiar entre 2D, 3D y hologramas, vamos, pero no nos explica cómo. Por si esto no fuera suficiente, RED dice que su 'Hydrogen One' está equipado con su algoritmo exclusivo y propietario 'H3O', el cual será capaz de transformar el sonido estéreo en "audio expansivo multidimensional". En resumen, una simulación de sonido envolvente 5.1 ya sea a través de los altavoces del dispositivo o por medio de unos auriculares.

Pero esto no termina aquí, según RED este nuevo smartphone será modular al estilo de la familia Moto Z, donde los accesorios adicionales estarán centrados en tecnología para la captura de imágenes. Sin embargo, no han anunciado ninguno. Además de esto, el 'Hydrogen One' será compatible con las cámaras para cine digital 'Scarlet', 'EPIC' y 'Weapon', donde el smartphone servirá de monitor externo con todo y su propia interfaz para controlar las cámaras vía remota.

Si no puede hacer esto no queremos nada.

El fabricante está centrando su nueva invención en el mercado profesional que gusta de crear contenido a través de sus dispositivos móviles, por ello el precio de este bebé partirá de los 1.195 dólares para la versión en aluminio, o si queremos la versión en titanio tendremos que desembolsar 1.595 dólares (más envío e impuestos). El dispositivo ya se puede reservar en la web de RED y aseguran que las entregas ocurrirán a inicios de 2018. Sí, sin conocer las especificaciones ni al aspecto final del dispositivo, aunque al menos la única imagen que existe nos confirma que tendrá USB-C y jack de 3,5 milímetros.

Pero eso no es todo, ya que si nos vamos a la "letra chica", RED menciona que todo está sujeto a cambios sin previo aviso, mencionando que el diseño final podría ser distinto al publicado. Pero lo más importante es esto: "después del lanzamiento inicial no podremos cumplir con todos los pedidos a tiempo debido a las limitaciones que existen para la producción de la pantalla. Tampoco podemos garantizar que estos precios se mantengan al momento del lanzamiento. Los accesorios modulares no estarán disponibles en el lanzamiento". ¯_(ツ)_/¯

